李家诚告周秀娜诽谤 指「忍无可忍」入禀索偿转赠慈善机构 要求法庭禁止周秀娜传播谣言及道歉

富商李家诚今入禀香港高等法院，控告艺人周秀娜、5个YouTube频道及营运YouTube的Google自2016年诽谤及骚扰，指周秀娜为了自我宣传引发婚外情等谣言，且从未辟谣，促成5个YouTube频道包括「娱乐大嗨家」等14条影片。李家诚指李兆基逝世后谣言日益加剧，令「李先生忍无可忍」，入禀向周秀娜索偿并转赠慈善机构，要求法庭禁止周秀娜传播谣言，并下令周以书面形式道歉及撤回不实言论。

李家诚称不认识周秀娜亦与对方无任何关系

原告为李家诚，被告为周秀娜及Google LLC等。入禀状指，李家诚从未认识或尝试认识周秀娜，发展任何关系，任何相反说法均无事实根据。李家诚2016年3月4日前无故收到传媒查询，问及李家诚与周秀娜有何关系，查询完全源自谣言，来自同月《东方新地》文章，当中提及「超级富二代」追求周秀娜并发生婚外情，而公众会理解「超级富二代」为李家诚，社交平台上谣言四起时亦多番提及李家诚。

周秀娜遭李家诚控告诽谤。资料图片

周秀娜。资料图片

李家诚入禀高院兴讼告周秀娜诽谤。资料图片

指周借李家诚地位自我宣传从中获益

李家诚对此一无所知，相信只有周秀娜会因此得益，尤其是当时周秀娜主演电影《iGirl 梦情人》上映。李家诚根据所得资讯，推断周秀娜才是谣言的始作俑者，挪用李家诚的社会地位来自我宣传，吸引媒体关注。谣言自此不断在不同媒介流传，衍生出更多不实内容，严重诽谤李家诚，周秀娜亦让谣言持续发酵，从中得益。因此李家诚2016年3月4日透过律师发表公开信澄清，同时警告周秀娜若再发表不实言论会采取法律行动追究，周秀娜亦透过律师否认指控。李家诚其后多次发出律师信，当中引述《壹周刊》相关报道等。

去年安排专访意图带起谣言宣传新电影

谣言流传日益广泛，去年3月李家诚父亲李兆基与世长辞后，更有谣言包含刑事指控，描绘李家诚与家人动武施袭，公开羞辱李家诚，而谣言在社交媒体广泛流传，形同「在李先生的伤口上洒盐」。同年6月，周秀娜留意到谣言提到「超级富二代」，又指「因为市场传得闹哄哄㗎呢，妳被人包呀」，必然会令人联想到李家诚，遂安排方健仪专访，意图再次带起谣言，借此宣传新电影《私家侦探》。

指周刻意含糊其词令谣言继续流传

入禀状续指，李家诚法律代表多番书面警告不果，周秀娜持续利用李家诚来自我宣传，罔顾做法伤害李家诚，加剧破坏李家名声，以致「事情已经到达合理人仕包括李先生忍无可忍的地步」。李家诚指控周秀娜刻意含糊其词，从未明确提及李家诚，借此令谣言持续流传，又从未明确否认认识李家诚，加剧伤害。

称恶意促使多个频道出现多段对李家诚构成诽谤影片

入禀状指，周秀娜恶意地促使下列片段诽谤李家诚，包括频道「娱乐大嗨家」的《【豪门血战】徐子淇别墅暴打小三！毁容式惩罚震惊全港，李家诚跪地求饶，刘慧娟连夜返港掌掴亲儿，2100亿继承战彻底爆发！#徐子淇#周秀娜#李家诚#刘慧娟#李家杰#李兆基#何超琼》、《徐子淇晚宴周秀娜突袭，李家诚竟当众搂小三腰，徐子淇气到当众撕碎「正宫合约」，现场壹片混乱，2100亿遗产争夺战开打#周秀娜#徐子淇#李家诚》、《「粤语」徐子淇面临婚姻最大危机！李家诚逼宫要娶周秀娜做二房，威胁「不答应就离婚」！千亿儿媳彻底崩溃，小三周秀娜被曝已怀孕孕，李家诚承诺生儿子就赠亿元豪宅和给名分！#徐子淇#李家诚#周秀娜#李家杰 》、《「粤语」惊天秘闻曝光！被李家诚包养 8年，周秀娜秘密产子获赠亿元豪宅，徐子淇正宫地位受威胁！知情人揭密三方二十年情感纠葛，豪门遗产分配暗藏惊天变数！#周秀娜#李家诚#徐子淇#李兆基#刘慧娟》；

频道「娱乐加油站」的《徐子淇慈善晚宴当场暴怒！李家诚当众搂腰小三，亿媳妇徐子淇暴怒掀桌，夫妻撕破脸，知情人爆：『正宫合约早成废纸』，李母连夜返港急召家族律师团！# 徐子淇#李家诚#周秀娜#李家杰#李兆基#何超琼#甘比》、《太霸气了！徐子淇绝地反击夺回实控权，李家诚和小三周秀娜被赶出山顶别墅，徐子淇指著两人怒吼：你们给我滚出去！知情人爆：隐忍15年只为这一刻！网友为她点赞！#徐子淇#李家诚#周秀娜#李兆基#刘惠娟#何超琼》、《徐子淇豪门地位崩塌？周秀娜挺孕肚现身李家晚宴，当众亮B超照逼宫！，李家诚眼神闪躲！千亿媳妇17年婚姻拉响警报！#徐子淇#李家诚#周秀娜#李兆基#刘惠娟#何超琼#甘比#刘銮雄#梁洛施#李嘉欣》；

频道「Happy娱乐」的《「粤语」周秀娜突袭徐子淇豪门晚宴！李家诚竟当众搂「小三」细腰，正宫徐子淇当场黑脸离席，港媒曝：千亿媳妇连夜删光夫妻合照！婚姻危机全面曝光！#周秀娜#徐子淇#李家诚#李兆基》、《「粤语」徐子淇豪门地位不保？周秀娜高调晒孕肚疑逼宫，李家诚被曝密会赠亿元豪宅，千亿媳妇紧急召回四子女固权！#徐子淇#李家诚#周秀娜#李兆基#刘惠娟#何超琼#甘比#刘銮雄#梁洛施#李嘉欣 》、《「粤语」徐子淇带泪搬离李家豪宅！四子女跪地哭喊「妈妈别走」，李家诚冷眼旁观，小三周秀娜正式入驻李家豪宅，徐子淇十年婚姻终成镜花水月！#徐子淇#李家诚#周秀娜#李兆基#刘慧娟#何超琼》、《「粤语」徐子淇反击夺回实控权！李家诚携小三周秀娜狼狈搬离山顶豪宅，刘慧娟连夜致电让儿子下跪认错！小三母子资产遭闪电冻结！知情人爆：隐忍15年只为这一刻！#徐子淇#李家诚#周秀娜#李兆基#刘慧娟#何超琼》、《「粤语」出事了！周秀娜惊天阴谋曝光？密恋李家诚八年，已秘密生子收天价豪宅，正宫徐子淇闻讯震怒下令彻查，三角风暴撕裂香港上流社会！#周秀娜#李家诚#徐子淇#李兆基#刘慧娟#何超琼#霍启山#林青霞》 、《「粤语」徐子淇千亿豪门梦碎！李家诚逼宫强娶周秀娜做二房，徐子淇携四子女连夜逃往英国，发出泣血宣言：我绝不答应这场荒唐的纳妾闹剧！#徐子淇#李家诚#周秀娜#李兆基#刘慧娟》；以及频道「娱乐爆爆爆」的《【豪门权斗】18年豪门布局｜徐子淇登权力巅峰？｜周秀娜含泪诉8年情｜一张合照揭李家诚「退位」真相｜娱乐爆爆爆》。

频道「Smart Travel」的《小三闺蜜爆料「千亿媳妇」徐子淇 李家诚嘅旧爱空姐 独宠？周秀娜 ＃大S#汪小菲 #具俊晔Smart Travel《（城市热话》）东张西望 #举报何太 #翁静晶何志华 #何志华寻妻》、《豪门地震 千亿王国洗牌 徐子淇地位不保？ 家族内斗 何太何伯 何太何生生活语录 #河马 #何太何生 Smart Travel《娱乐新闻》东张西望 #举报何太 #翁静晶何志华 #cc字幕》、《劲爆 周秀娜回应「被人包」拥私生子传闻 剖白与千亿富豪关系 Smart Travel《城市热话》#网络安全及科技罪案调查科 #翁静晶何志华寻妻 #何伯何太 #何伯保释 #徐子淇离婚带走888亿》、《苏民峰踢爆「天生一对」假象，徐子淇用一招KO所有豪门怨偶！千亿骗局豪门夫妻相呃你十年！#徐子淇李家诚 「完美互补」背后，暗藏最残酷婚姻真相！身材突变 #苏民峰夫妻相#古天乐宣萱 #李龙基回应欧锦棠》、《【豪门踢爆】徐子淇真系会郁手打周秀娜？刘慧娟兜巴掴仔？李家诚跪地求饶？Smart Travel《城市热话》 #网络安全及科技罪案调查科 #翁静晶何志华寻妻 #何伯何太事件 #何太保释》、《踢爆 徐子淇四孩子亲爸另有其人？李家诚下场更惨 小三偷笑？李兆基WhatsApp group内容曝光Smart Travel《城市热话》 #网络安全及科技罪案调查科 #翁静晶何志华寻妻 #何伯何太》、《踢爆 徐子淇嘅婚姻保卫战开始? 李家诚迎取周秀娜? 一个地下情人，一个39岁绯闻女友，一个42岁正宫徐子淇 Smart Travel《城市热话》#网络安全及科技罪案调查科 #翁静晶何志华寻妻》、《踢爆徐子淇畀周秀娜班『仔仔兵』围剿！李家诚斋笑唔出声做鹌鹑，千亿少奶宫心计爆私生子核弹Smart Travel《城市热话》#网络安全及科技罪案调查科 #翁静晶何志华寻妻 #何伯何太 #何太保释》。

行为令李家诚声誉受损屈辱尴尬为此兴讼提控

入禀状指，周秀娜行为严重伤害李家诚声誉，干扰其生活，以致情绪受困，遭友人、生意伙伴多方查问，回答时令人受创沮丧、屈辱尴尬。李家诚担心谣言拖累家人，花费了大量时间、精力和成本试图澄清真相，指示律师去信Google等网路平台，要求采取行动，令李家诚成为网络欺凌受害者。李家诚因此向周秀娜索偿，惟李家诚承诺所有赔偿都会捐赠给慈善机构，并要求法庭禁止周秀娜发表相关言论或传播谣言骚扰李家诚，下令周秀娜以书面形式道歉及撤回不实言论。

案件编号：HCA298,299/2026

本报记者