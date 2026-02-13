Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

物流工人涉偷女警委任证及身份证等 被控盗窃罪提堂 准保释至4月讯

社会
更新时间：15:23 2026-02-13 HKT
发布时间：15:23 2026-02-13 HKT

58岁物流工人涉今年1月在将军澳某住宅大厦地下大堂偷窃一名女警的卡套、委任证、驾驶政府车辆许可证及身份证等，他被控1项盗窃罪，今于观塘裁判法院提堂。涉案男工人暂毋须答辩，以待辩方索取文件。案件押后至4月14日再讯，被告续准以1000元保释候讯。

被告罗志强，被控于2026年1月14日在将军澳石角路峻滢某座的地下大堂偷窃1个印有「JINGCHA警察」字样的黑色卡套、1张警察委任证、1张驾驶政府车辆许可证、1张身份证、1张回乡卡、1张驾驶执照、两张个人八达通及1张华通跨境巴士套票，总值664.8元，而上述物品为女子汪慧芳的财产。

案件编号：KTCC303/2026
法庭记者：王仁昌

