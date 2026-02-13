李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系

商人李家诚今天采取法律行动，入禀香港高等法院向艺人周秀娜、5 个 YouTube 频道及 Google LLC （统称「被告人」）作出提告。李家诚以个人名义发声明指，李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰，因她引发虚假传闻，并强调绝不认识周秀娜小姐，亦与她绝无任何关系。同时，李家诚控告5个 YouTube 频道及 Google LLC 诽谤及骚扰，望停止不可助长的网络欺凌文化。他表示，是次采取法律行动，以厘清事实及保护个人及家族名誉。

李家诚质疑周秀娜是策划及引发失实传闻源头

李家诚指，对于多年来有关他与周秀娜之虚假传闻及失实讨论，他有理由相信周秀娜是策划及引发整个失实传闻的源头，而她散播失实传闻的自私动机为借此增加个人曝光及宣传其电影作品。李家诚郑重声明，他与周秀娜小姐绝无任何关系，李先生从来不认识周秀娜，亦没有任何企图或意图认识她。

李家诚有理由相信，相关讨论源于 2016 年周秀娜在宣传她主演电影期间的恶意行为，引发大量媒体以「搭上已婚超级富二代」等字眼标题，虚构新闻炒作，导致公众产生误会，认为李先生和周秀娜有特别关系，借此为其个人利益吸引传媒关注。李家诚亦于2016年就此发出律师信警告周秀娜。

李家诚与太太徐子淇。

部分视频涉及李家诚太太和父母 「超出合理界线忍无可忍」

声明指，过去接近10年，无论在内地、香港甚至其他华人地区的主流媒体、社交媒体及YouTube 平台，继续出现大量失实、揑造及无中生有的文字或视频，明示（包括提及李先生名字、刊登其或／及其家人相片等）和暗示该位富二代就是李家诚，部分内容更不负责任地将无关的女性牵扯入这些毫无根据的谣言之中，这对李家诚构成骚扰及诽谤，亦令他感到被侮辱。

声明续指，更甚的是，在2025年6月，周秀娜在宣传其新电影作品期间，接受某个YouTube频道访问时，预先沟通要谈论她被包养的传闻，「她的言论又再一次引发网络上揑造李先生与周秀娜小姐虚构关系的大量讨论及视频。尽管李先生及其家人正在面对失去父亲李兆基博士的悲痛，周秀娜小姐自私地为了达到其个人宣传目的，明知他们正处于这个艰难时刻，仍然选择重提虚构传闻，令他们又一次要面对这些夸张失实、不合法、不合理及不负责任的网络欺凌，犹如在李先生及其家人的伤口上洒盐。」 其中一些视频内容涉及李家诚太太及父母，甚至捏造从未发生的情景，令人误以为李家诚家人曾经牵涉刑事罪行，这加重他们面对失去至亲的伤痛。

因此，李家诚认为事情已超出合理界线，并已达至合理人士包括李先生忍无可忍的地步，为了保护个人、家人及家族名誉，以及厘清事实，所以有必要向周秀娜采取法律行动。

事件缠扰近10年 「沉默反令别有用心者变本加厉」

声明提到，近年李家诚曾经透过律师多次要求 Google LLC 移除 YouTube 平台有关诽谤李先生的失实文字或视频，但 Google LLC 并没有作出任何行动。为阻止谣言继续发酵，李家诚在别无其他切实可行的选择下，决定现有必要向相关 YouTube 频道，以及容许内容发放的平台 Google LLC 采取法律行动，以厘清事实及制止网络欺凌行为。

声明指，整个事件已缠扰近10年，李家诚从来没有入禀控告任何人，或没有公开回应失实报导，是本著「清者自清」、 「息事宁人」的态度面对，亦不希望事件发酵。然而，他的沉默反令别有用心者变本加厉，一次又一次利用失实言论，博取曝光和网上流量，「此等事件不但严重诽谤李先生本人，更为其家人带来沉重压力，及影响了家族在社会上的声誉。」

另外，该等 YouTube 频道在网上平台散播虚假资讯、加上 Google LLC 继续任由一些内容失实，包括把 AI 生成虚假视频推送给大众的行为出现，绝对是不可助长的网络欺凌文化，只会为社会及下一代造成负面影响。因此，李家诚认为必须对周秀娜、相关 YouTube 频道及Google LLC 的恶意及不负责采取法律行动，以讨回公道，及以正视听。

声明最后指，李家诚将合理合法地主动行使他的法律权利，维护其合理权益。