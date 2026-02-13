涉虚报胎儿生父姓名图获分娩服务 35岁女子获准保释至3.27再讯

35岁女子涉5年前向民政事务处及医院虚报其胎儿生父姓名，误导院方以获得预约分娩服务。女子被控作出虚假法定声明等2罪，今于沙田裁判法院首次提堂。署理主任裁判官郑纪航应申请押后案件至3月27日，待辩方索取文件及提供法律意见。期间被告获准以1000元保释。

被告彭妍，被控一项作出虚假法定声明罪，及一项以欺骗手段取得服务罪。控罪指，她于2021年8月31日在香港深水埗民政事务处，明知而故意地在非经宣誓的情况下，在所作的法定声明内的要项上作出虚假陈述，即林志锋为你的待产婴儿的亲生父亲；以及同日在香港以欺骗手段，即诱导圣德肋撒医院的职员接受林为被告的待产婴儿的亲生父亲，而取得上述医院的服务，即在上述医院的预约分娩服务。

案件编号：STCC654/2026

法庭记者：雷璟怡