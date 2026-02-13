西九获工商银行30亿元十年期融资 陈智思：考虑发放上限10亿美元的中期债券

西九文化区管理局主席陈智思公布，西九文化区与中国工商银行（亚洲）达成一笔30亿港元，10年期的银行融资协议。今次贷款年期远超本地公营机构同类型贷款的年期，反映银行界十分认同西九推动文化艺术发展和产业化方向的理念，以及封西九的未来发展非常有信心。

他又透露，管理局亦计划透过其他方式融资，包括参考其他公营机构的经验，推出中期债劵发行计划，在计划的框架下，管理局可以按需要分批发行债券，总额上限为十亿美元。

料今年内具西九2B区住宅发展项目招标条件

此外，陈智思表示，外界注视西九何时发展土地，按计划西九2B区的拟议住宅发展项目，管理局正密锣紧谈为有关项目的招标工作做准备，预计今年内具备为项目招标的条件，实际招标时间会视乎市场环境而定。

他强调，局方会尽快做好招标条件，仍需时间，不要配合政府的时间表，所以透过卖地获收入，不是短期的事。