海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时

尖沙咀海港城一带出现疑似南亚裔「神棍」踪影。有市民于社交平台发文，指被一名自称心理学家、懂风水的男子搭讪，对方准确「估中」其心中所想，继而握手及要求付款。事主事后洗手两次仍感强烈异味，更持续头晕达两小时，怀疑被落药。贴文引起大批网民共鸣，纷纷忆述多年来在同区以至会展、IFC等地遭遇同类骗局，手法如出一辙，有人更被数名男子围困，需躲入便利店自保。

事主与「神棍」握手后异味强烈 感头晕不适

该名市民于Threads发文，指日前在海港城遇上一名南亚裔男子，初以为对方想问路，上前却自称是专业心理学家，又指事主「lucky face（福相）」，更展示「读心」能力，透过数条问题便能猜中事主心中答案。其后该男子主动握手，并打开银包示意要求付款。事主拒绝后即离开，惟洗手两次后手上异味依然强烈，事隔两小时仍感头晕不适。

多年来屡现同类骗局 会展专攻外国游客

此事掀起网民热议。有网民指出，这批人经常于尖沙咀、中环IFC、会展一带「揾食」，尤其钟爱会展有展览时向外国人下手，「已经见过唔止一个人落叠嫁喇」，惟即使通知保安亦无能为力，因为不少事主是「自愿俾钱」。更有留言直指「呢d以前响尖沙咀成日出现，d人都系觉得晕晕地，估唔到又出返来」，亦有网民呼吁事主报警及到医院检查清楚。

亦有网民忆述2014年在会展遭遇完全相同桥段，对方声称捐款非洲儿童可转运，网民从银包抽出20元，对方竟嫌少，要求「拎银包最大面额果张出黎」，网民打开银包证明只有20元，对方才收下。另一网民指当年于海港城被南亚裔男子以魔术手法「读心」，准确猜中想法，网民本能赞叹「amazing」，对方竟开价300元，网民转身即走。

网民海港城遭围堵 入便利店买酒吓退骗徒

有网民提到被围堵的经历，称于海港城被搭讪，对方聊天一轮后要求付款，拒绝后即遭数名男子包围。网民冷静应对，假装前往提款机，实则走入附近便利店买酒，「佢哋见到我揸住个玻璃樽，个样又好冷静好似唔惊咁，应该判断佢哋成功攞到钱嘅机会太低，之后就走哂」。他亦指便利店有闭路电视，骗徒不敢入内，建议一旦被跟踪可入店暂避。

有网民忆述1992年在长沙湾工作时，一名印度「神棍」竟获接待放行入内，对方叫网民「执粒」，即从手上「执一粒」黄色纸团，声称能知其所想，网民即时请走对方，同年其任职的公司竟真的「执笠」。另有人指1992年已于海港城遇上疑似印度或巴基斯坦男子，递上一幅相著其猜人数，猜中后随即索钱。

网民：未必是迷魂 可能是南亚人体味

另外，有留言称傍晚在金钟五星级酒店附近被同类缠绕，对方一轮吹嘘后狮子开大口，向该网民索价500元，网民刚好有20元人民币零钱便打发对方，事后竟发现对方预测的「升职」应验。对于楼主感到头晕两小时，有网民认为未必被「神棍」迷魂，可能只是南亚人身上的体味所致。

有人分享在韩国旅游时遇上同类骗子，对方同样以「气息好好、Lucky face」开场，要求写下几条问题答案，对方竟能准确猜到心中所想，「佢问我钟意咩花，我个心谂住郁金香，然后佢Google真系郁金香出嚟」，其后又开始预测运程，惟当对方要求他多留一会时，该网民感到古怪拒绝即离开。