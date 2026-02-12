生蚝食物中毒︱尖沙咀THE ONE商场O DELICE! 7人中招 屙呕和发烧 3人需求医

​衞生署衞生防护中心今日（12日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及7人。受影响的1男6女年龄介乎24岁至45岁，他们先后于1月31日及2月1日在九龙尖沙咀弥敦道100号THE ONE商场四楼L407铺一间名为O DELICE!的食肆晚膳后，约28至36小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。

继O DELICE沙田分店后第二宗

其中3名受影响人士已求医，无须入院。全部受影响人士现时情况稳定。而O DELICE!的沙田新城市广场分店，亦在上周爆发两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及4人。

初步调查显示，受影响人士于上述食肆进食的共同食物为生蚝。食物环境衞生署人员（包括食物安全中心和环境衞生部人员）在2月5日接获衞生防护中心通知第一宗个案后，已即时到涉事餐厅及生蚝供应商调查。

调查发现此群组生蚝供应商为杰顿国际食品及88投资控股有限公司。食物安全中心在2月6日已经即时指示供应商杰顿国际食品及88投资控股有限公司暂停出售及供应生蚝，指示业界如持有该公司供应的生蚝，应立即停售。所有新呈报的个案，均在食物安全中心采取防控措施前进食有关生蚝。衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

一个月内录45宗食物中毒个案

衞生防护中心总监徐乐坚说，过去数周录得的食物中毒个案持续增加，由去年12月底每周录得平均一宗个案，上升至一月每周平均4宗。1月18日至2月12日，中心已录得45宗食物中毒个案，共影响53男和82女，年龄介乎15至75岁。其中，87%（39宗）与诺如病毒相关，涉及113人。流行病学调查发现上述与诺如病毒相关的食物中毒个案的受影响人士全部在潜伏期内曾食用生蚝。

徐乐坚解释，由于蚝只以过滤大量海水的方式进食，如果养蚝或采蚝的水域水质带有病原体，这些物质便会在蚝的体内积聚。生或未彻底煮熟的蚝是高风险食物，进食受污染及未经煮熟的蚝，可能感染经由食物传染的疾病，例如诺如病毒、甲型肝炎病毒或其他细菌。农历新年期间，市民很多时会与亲友聚餐，他特别提醒市民，无论是在家或光顾食肆，应进食彻底煮熟食物，特别是贝类，以避免感染肠道疾病。

酒精、柠檬汁或芥末不能杀死诺如病毒

酒精饮料、柠檬汁或芥末亦不能杀死诺如病毒。以火锅或炭烧方式进食蚝，亦要确保完全熟透，方可有效降低感染诺如病毒的风险。鉴于近期诺如病毒的活跃程度上升，流行病学数据亦显示大部分食物中毒是由进食生蚝引致的，而食物环境衞生署食物安全中心正在调查生蚝来源，因此建议市民不应冒险进食未经煮熟的蚝。

