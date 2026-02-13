《电动车普及化路线图更新版》出炉助力国家发展 增高速充电桩推动电动商用车规模化

中国在全球电动车产业中已占主导地位，2024年的产量占全球超过七成。为配合国家发展策略，环境及生态局（下称环境局）昨日（12日）公布《香港电动车普及化路线图更新版》，为本港电动车的普及化订定更全面、清晰的发展方向，助力国家电动车产业发展，并提出针对性措施，为电动商用车的规模化应用创造有利条件。



特区政府早于2021年推出《香港电动车普及化路线图》，以订定推动电动车发展的策略和措施。过去数年，本港电动私家车市场增长迅速，登记总数已逾14万辆，电动私家车渗透率(即电动车占新登记私家车比例)超过七成。环境局指出，电动私家车的发展已由市场主导，未来只需持续完善相关规划与配套，以落实2035年或之前停止新登记燃油私家车（包括混合动力车）的目标。



然而，电动商用车的发展因受限于技术尚未成熟、车款选择少及与燃油车车价差价大的限制，尚未达到规模化应用的阶段。《更新版》为此提出多项针对性措施，包括成立工作小组、协助业界引入更具价格竞争力的电动商用车型号，并采取循序渐进的方式推进，暂未有为燃油商用车设定淘汰期限。

公共高速充电桩增至1万支 支援50万辆电动车

《更新版》提出，以高速充电桩为发展骨干，估计在2035年增至约1万支公共高速充电桩，可支援约50万辆电动车；届时公共和私人充电停车位估计增至约27至30万个，可支援约80万辆电动车，为整体电动商用车普及化作支援。而固态电池电力容量和充电速度亦随技术发展而提高，将来每支充电桩将能服务更多电动车，甚至可能实现「充电快过入油」。



此外，为配合去年12月「粤车南下」政策，政府已推动业界于各口岸停车场、港珠澳大桥香港口岸附近及市区停车场，增设70支国标充电桩，相信可满足现时每天最多有300辆南下私家车在港的充电需要。

开办维修培训课程 首座电池回收设施今年运作

《更新版》亦涵盖电动车维修与人员培训，以及电动车电池回收。政府已推出电动车维修自愿注册计划，编制了《电动车维修工作指引》，并有六间机构及院校共开办十个电动车维修培训课程，累计培训了约1 100名技工。至于电池回收方面，全港首座大型电动车电池回收设施预计今年上半年在环保园投入运作。另外，环境局已建立生产者责任计划的共同法律框架，并正咨询业界，计划今年内咨询立法会环境事务委员会。



香港汽车会永远荣誉会长李耀培对环境局推动电动车普及化的工作表示肯定。他指出，除了配合「粤车南下」政策增设国标充电桩外，许多大型商场及酒店也贴心地提供充电转换器，无缝对接内地电动车主的需要。同时，政府推出的「香港出行易」手机应用程式，亦能有效协助驾驶者寻找充电设施。他补充说，电动车的长远发展关键在于建立完善的产业支援体系，他乐见《更新版》提及政府已推展维修人员的专业培训，并已落实建设电池回收设施。



而香港汽车商会会长刘启成认为，电动车在新车登记的比例愈来愈高，政府应收紧资助，将资源投放在高速充电方面。刘又说，现时市场上电动货车的选择较少，对于燃油商用车的淘汰，政府采取循序渐进处理的方向正确。他指强行设定期限会影响业界，亦不切实际。他又建议政府成立工作小组，协助调节每区充电设施的分配，以及检视新能源科技趋势，以推动电动车发展。