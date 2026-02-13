年宵｜摊位须设沙袋或注水底座 加固防吹塌
更新时间：08:10 2026-02-13 HKT
去年多个年宵市场受强风影响，其中长沙湾游乐场年宵市场更有摊位被吹塌，一度暂停开放。食环署今年要求档主须用重物固定活动式帐篷，署方表示，有需要时会协助加固或移除有安全隐患的摊位物件或构筑物。
与机电署、天文台等紧密协调
为举办农历年宵市场这项一年一度的传统盛事，食环署早在一年前已开始准备，与警方、机电工程署、消防处、建筑署、天文台等多个部门紧密协调。
食环署环境衞生总监（街市）周劲时表示，署方今年动员约1500多人，负责前期准备、场地布置、公开竞投、营运、清理场地等，形容各环节环环相扣。他续指，每次年宵结束，署方会与其他部门开会检讨，冀下次举办时有改善，「我们收集意见后，就会叫每区负责年宵的同事，著手设计下一年的档数、档口摆位等种种安排。」
今年年宵市场新安排之一，是规定活动式帐篷边角及锚固点，均须以沙袋或活动式帐篷专用注水底座等重物固定。周劲时说，署方会向租户发布安全指引，也会与天文台紧密联系，按实际天气变化适时向档户提供最新资讯。
记者 萧博禧
摄影 何健勇
