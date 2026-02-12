中大研发全球首颗「面向城市可持续发展」AI大模型衞星 「港中大一号」成功发射

香港中文大学研发的全球首颗面向城市可持续发展的人工智能（AI）大模型衞星——「港中大一号」，今日（12日）搭载捷龙三号运载火箭，于广东南海海域成功发射，顺利进入预定轨道。「港中大一号」入轨后，将与此前发射的「香港青年科创号」实验星组网，构建香港首个低轨衞星星座。

卢煜明：标志中大在智能遥感与空间信息应用迈入新里程

中大衞星是特区政府创新科技署首次资助的「对地观测衞星项目」，也是香港高校首次直接参与设计、研发及应用的对地观测衞星。今年正值国家「十五五」规划开局之年，是次「港中大一号」衞星成功发射，彰显中大以科技创新实践积极回应特区政府对接国家「十五五」规划的部署，助力香港建设国际创新科技中心。

中大校长卢煜明表示，「港中大一号」成功入轨，不仅是中大在航天科技领域的又一突破，更标志中大在智能遥感与空间信息应用方面迈入新里程。中大将积极响应「十五五」规划，持续推动人工智能与航天科技的深度融合，培育更多航天科创人才，并深化国际科研合作，为服务国家航天强国建设、支持香港以至大湾区的可持续智慧城市发展贡献力量。

中大直接对地观测衞星参与设计、研发及应用

中大衞星首席科学家暨太空与地球信息科学研究所（太空所）所长关美宝表示，「港中大一号」的成功发射是中大太空所与多方通力合作的成果。衞星将持续提供高解析度、多谱段的宝贵对地观测数据，支撑相关关键技术研究和应用示范。研究所将以此为契机，进一步推动前沿创新研究，展现中大在地球科学与航天遥感领域的国际影响力。

「港中大一号」衞星是中大直接参与设计、研发及应用的对地观测衞星。针对城市地物类型复杂、空间异质性高的特点，该衞星搭载了高解析度多光谱光学遥感相机，空间解析度达1米，能够获取从近紫外到近红外共10个谱段信息，可提供精细化环境监测数据，应用于防灾减灾、智慧城市和区域可持续发展等重要领域。该衞星在国际上首次实现DeepSeek大语言模型的星载部署，具备在轨准即时数据分析与信息提取能力，有效突破传统对地观测「海量数据回传—地面处理—延时回应」的技术瓶颈，为智慧化遥感应用提供了新技术范式。该衞星合作单位还包括香港物流及供应链多元技术研发中心、魔方衞星公司及香港土木工程拓展署等。

中大衞星总设计师暨地理与资源管理学系副教授马培峰表示，团队针对星载算力受限、在轨运行需要高度稳定等工程挑战，首次在衞星端对DeepSeek大模型进行了轻量化与流程重构，使其能够在星上完成多光谱数据的目标识别与特征提取，实现从「数据获取」向「信息获取」的转变。

中大一直高度重视跨学科青年科技人才培养与航天科普教育，并联同中大（深圳）于2024年首次合办「航天科学与地球信息学及X双主修课程」。该课程紧密结合地理与资源管理学系的学术资源与专业指导，首届本科生王思潮表示，能够在本科阶段直接接触衞星研发工作让她深受鼓舞，地理系提供的知识与视野让她对未来的就业方向有了更清晰认识。

「港中大一号」成功入轨后，将为粤港澳大湾区和全球重点城市的环境监测、智慧交通和灾害应急等提供高精度地理信息服务，并支持在香港筹建国际衞星数据与应用中心，积极服务城市可持续发展和国家航天强国建设。

中大校长卢煜明、常务副校长潘伟贤、副校长岑美霞、副校长陈德章，副校长金国庆、副校长姜里文、协理副校长陈君赐、协理副校长高永雄、关美宝、香港物流及供应链多元技术研发中心行政总裁黄广扬、土木工程拓展署土力工程处处长张伟文、马培峰，以及中大衞星研发团队出席衞星发射仪式。

在国家科学技术部、国家航天局及香港特区政府的指导下，中大近年在航天科技创新领域不断取得突破：