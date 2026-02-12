生蚝食物中毒︱蚝只以过滤方式进食可浓缩病毒99倍 袁国勇吁冬天不应食生蚝

本港出现过百宗与进食生蚝相关的诺如病毒食物中毒个案，衞生防护中心呼吁市民现时不应进食生蚝及未经煮熟的双壳类海产。港大微生物学系传染病学讲座教授袁国勇今日（12日）表示，诺如病毒主要在冬天爆发，若大海遭粪便污染，基于生蚝以过滤方式进食，病毒可在蚝体内「浓缩99倍」，吁市民不应在冬天进食生蚝。至于应否暂停进口生蚝，他说只要煮熟及控制好交叉感染，蚝可安全食用，「唔应该停止进口」。

诺如病毒酒精也难杀

自1月18日至本周三，衞生防护中心录得39宗食物中毒个案，共影响44男75女，其中近9成个案与诺如病毒相关，涉及105人。袁国勇出席活动后指，冬天温度低，诺如病毒在海水及环境生存时间更久，因此容易爆发，「相信今年数目特别多」。他又称，诺如病毒生存力强，「皂液和水杀不死诺如病毒，只是洗的时候能冲走病毒。酒精也杀不死，除非很高很高浓度，但能力也是很低。」

袁国勇：我一定煲过先食落肚

袁国勇亦提醒市民，切勿以为诺如病毒「三两天一定好」，若长者感染后脱水，可能导致心脏病、中风等并发症，「因为脱水时，血会『稠』了。长者及长期病患更不应食生蚝」。他重申，不应在冬天食生蚝，「我更极端一点，没有煲过的我都不食，一定是煲过才食落肚。」

香港科技大学早前获批设立本港第三所医学院，被问到会否参与，袁国勇表示：「这个问题太敏感，我不敢回答。」

记者：萧博禧

