年宵｜出门前参考食环署网页 红黄绿灯显示人流

农历年宵市场2月11日起一连7日举办，近年年宵到访人次屡创新高，有效的人群管理，对确保活动安全进行有重要作用。食环署表示，14个年宵市场的人流情况会以红、黄、绿灯形式在食环署网页显示，以便市民规划行程及参观时间。红色代表场内非常挤迫；黄色代表场内略为挤拥；绿色则代表人流较少。

维园年宵市场去年录得逾74万人次到访，年廿九单日已录得超过21万人次。食环署环境衞生总监（街市）周劲时表示，维园年宵曾容许「自由流动」，但一到晚上饭后至凌晨时段（特别是在年廿九及年三十）就非常挤涌，故署方与警方协调制定人流管理措施，确保市民在舒适和安全环境下购物。

出入口设感应器计人数

准确监控实时人流，是制定人流管理措施的基础，现时年宵市场出入口设感应器计算场内人数。周劲时透露，为更准确估算人流，今年维园、将军澳宝康公园及元朗东头工业区游乐场会增加感应器；将军澳宝康公园更会将感应器及闭路电视结合人工智能，协助「数人头」。

平衡市民需求难加年宵日数

既然高峰期入场人数众多，会否考虑延长年宵市场日数？周劲时直言「比较难」，称年宵往往设于康文署场地，署方需评估会否与其他活动「撞期」，亦要平衡市民的运动需求，「以维园为例，其实场地是足球场，都有市民反映经常搞活动，导致不能踢波。」

观塘区衞生总督察周劲梅补充，观塘游乐场的年宵市场去年首日入场人次约为一万多，年廿九达到四万多人次，这反映市民通常会在农历新年临近时才前来逛花市。她表示：「随著新年气氛逐渐浓厚，市民陆续放假后会前来逛年宵。如果年宵市场持续的时间过长，可能会丧失其新鲜感。」

食环署表示，各年宵市场会设指挥站及闭路电视，署方会调派小贩事务队及增聘外判保安人员，协助疏导人群及维持秩序。警方会在场内外监察人潮流动和交通情况，在场协助指挥交通和控制人潮。民安队及医疗辅助队，亦会在繁忙时段协助维持秩序及提供急救服务。

记者 萧博禧