Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜头奖一注独中赢800万 即刻入嚟对冧巴！

社会
更新时间：21:27 2026-02-12 HKT
发布时间：21:27 2026-02-12 HKT

六合彩今晚（2月12日）搅珠，若一注独中，头奖奖金达800万，截止售票时间为晚上9时15分，投注总额逾4200万元。

今期六合彩搅出号码：2、3、14、25、37、46，特别号码：10

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目有3个，分别是24、28及39，搅出12次；其次为17，各搅出11次；1、6及46，则被搅出11次。

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分别是：
 1.中环士丹利街赛马会投注站 
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 
中头奖次数：47 
2.屯门市广场赛马会投注站 
地址：屯门市广场第三期地段277号地下 
中头奖次数：45 
3.荃湾青山道赛马会投注站 
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 
中头奖次数：41
4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 
中头奖次数：41 
5.上环干诺道西赛马会投注站 
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 
中头奖次数：40
6.观塘广场赛马会投注站 
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 
中头奖次数：37 
7.九龙湾德福赛马会投注站 
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 
中头奖次数：35
8.大埔广场赛马会投注站 
地址：大埔广场地下商场七号舖 
中头奖次数：35 
9.上水石湖墟赛马会投注站 
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 
中头奖次数：35 
10.大埔广褔道赛马会投注站 
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 
中头奖次数: 30

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
2小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
影视圈
8小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
上海地铁工地渗漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面设施︱有片
00:47
上海地铁工地渗漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面设施︱有片
即时中国
3小时前
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
影视圈
10小时前
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
5小时前
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
旅游
9小时前
官恩娜母亲麦银丽（左）不反对先以遗产垫支讼费，冯明业反对但败诉要兼付今日讼费10.5万元。资料图片
官恩娜家族争产战丨三名姨母要求先以遗产支付讼费 官恩娜母亲麦银丽不反对 冯明业反对但败诉
社会
8小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT