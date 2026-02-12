每日杂志｜牵一「网」动全身 承建商叹年关难过 有工友12月停工至今 冀政府多推公务工程解困

宏福苑大火后，政府下达「拆棚网令」，行业面临的后续挑战仍未平息。有工会估计逾5000名工友受影响，停工两个月损失6万元薪酬。有业内人士反映，当时承建商需以高价「抢聘」技工拆网，工人日薪涨价50%。有承建商计算，以一座35层高住宅为例，拆挂棚网及检测费高达107万元，行业早已因工程量低迷陷于「水深火热」，现时停工更面临资金链断裂，盼政府多推公务工程，扶助建造业渡过「年关」。

香港建造业总工会估计，至少有5000名工人受大火影响而停工。

去年12月3日，政府因应宏福苑大火下达「拆棚网令」，要求全港正进行大维修的楼宇，若外墙设有棚网，须于3个工作天内完成拆除；随后的棚网须取得符合阻燃标准的测试报告，才可上架。

最少5000名工人受影响

有棚商忆述，业界收到通知后陷入混乱，「不知政府想升级棚网标准，还是保留现有标准。」标准不明下，供应商和厂停止造网和供网到港，承建商在本地无法采购新网，即使存有合规格的旧网亦不敢挂上，「所有工程都煞停了。」他直言，工程「停摆」，工友也被逼放假，「不是影响个别工人，而是所有公司停工。」

香港建造业总工会估计，至少有5000名工人受影响。该会理事长周思杰指，宏福苑其中一座大厦约有14名泥水工人工作，分别负责批荡、贴纸皮石、收口和清洁等；全港至少有418幢楼宇需拆下棚网，估计牵涉5852名工人，「每单工程的规模不同，还未计油漆、水喉等其他工种。」他坦言，工会设有失业登记表，目前已有逾千人登记，「有竹棚工人自12月起停工至今。」

停工两个多月，部分工友只能靠积蓄过活，甚至提早回乡过年。根据政府统计处去年4月发出的公营工程平均工资统计报告，「棚架工」（包括金属棚架工和竹棚工）每日平均工资约1512元；扣除周末及公众假期，12月和1月至少有40个工作天，全勤棚工损失约6万元工资。

竹棚业香港联会理事长苏天铭指，有行家以往每周工作6天，现时减至工作1至2天；业内过去赶在农历新年前拆棚，惟上月底已完成90%工作，「有提早过年的感觉。」香港中小型棚业协进会会长卢永兴亦说，部分工友在停工前已遭拖粮，「如果与判头断联，日后更难收钱。」

工人停工背后，有承建商面临资金链断裂的挑战。有承建商反映，棚网「一上一下」的损失重大，难以负担。他以一座35层高大厦为例，棚网面积约需2万平方米，每张棚网尺寸为18米乘1.8米（32.4平方米），扣除消耗及叠起的部分，每张棚网可覆盖约20平方米的范围，合共需1000张棚网；每张棚网售170元，单是重新购买棚网的成本已达17万元。

该承建商指，急聘18位棚工及杂工清拆及重新挂网，每位工友平均每日支薪2500元，一切守规、合乎安全程序，工期长达20日，薪金总支出约90万元，还未计棚网的检测费用，「像做了一场梦，眨眼间不见百万元！」该人士直言，有同业承包有9座大厦的大型屋苑，以每座大厦花费购网和支薪107万元推算，已要承担约963万的额外开支。

苏天铭解释，棚工团队一般由5至7名工友组成，由1名合资格『大工』监督，大厦外墙每隔3米会设一条防坠绳，每位工友须有独立防坠系统，赶工拆网下，承建商或需动用10多人在同一棚面由顶部攀爬拆网，「快则半日可以拆完，但后续清理地面和旧网需花大半天。」

棚工在同一棚面由顶垂直向下攀爬拆网的效率最高。

高达6500元日薪抢人急拆棚

有业内人士补充，官方当时要求3天内拆除棚网，惟棚工短缺，有承建商以高价「抢人」，没有「大工牌」的半熟练技工日薪由2000元抢至3000元，更有棚工获6500元高薪雇用。消息人士称，有承建商担心赶不及拆棚或遭罚款，不惜铤而走险，聘用不合资格的工友违规上棚工作。

承建商授权签署人协会主席李启元指，不少承建商及承判商因承担额外费用而陷于困境，「已经超出可以承担的能力和范围。」他称，协会有近40个承建商受影响，尽管合约条款有列明「不能预计」的风险，预算也未必足以解决当前危机，期望能够透过磋商，与业主及其他持份者商讨如何摊分风险，「否则恐会倒闭。」

建造业议会提供一次性特别集体采购棚网服务。

发展局回复指，注册承建商有责任根据屋宇署《注册承建商作业备考》85的要求取样检验棚网，确保使用的棚网符合认可的阻燃效能标准；所涉费用应由承建商承担，除非承建商与业主立案法团所签的合约另作订明。

对于棚网「一上一下」的额外开支，局方引述建造业界评估，以一座20层高典型住宅大厦为例，拆除及重新挂起棚网所涉及的相关开支（包括人工、材料及检测等）约为40万元。有关推算与业界实际开支存在差距，有棚商认为上述40万元，是基于棚商不赚钱及未计其他必要开支，如预备足够物料作围封、拆网、清理及运输，「现实不太可行」。另有小型承建商指，棚网价钱在宏福苑大火后急升30%，无疑增加成本。

官方要求3天内拆除棚网，有承建商以高价「抢聘」技工。

断资金链 涟漪效应甚大

余下不足一星期已到农历新年，有业内人士坦言，行业早已因为工程量低而「水深火热」，现时承建商停工、断资金链，所引起的涟漪效应甚大。李启元指，业界普遍在农历年前付清欠款，过去不乏承建商向银行借贷，支付工友的薪酬，惟近年银行收紧审批，借贷难度倍增，部分转向申请建造业议会的免息贷款，却因来不及整理文件而有所延误，「今年『年关』难过。」

周思杰期望，政府多推动公务工程，如加快推出旧楼维修，并把大工程拆散以惠及中小型公司，长远要改善经济，振兴建造行业。

发展局指，支持建造业议会推出了「棚网检测财务支援计划」提供免息贷款，供进行私营楼宇维修工程而受影响的承建商申请。受影响的居屋屋苑及「租者置其屋计划」屋邨的承建商亦可参与有关计划。房屋局亦指，若承建商有现金流问题，审查组知悉建造业议会会提供财务协助，有关承建商可向建造业议会查询。

部分业主提高作业准则 要求「自行检测」

小型工程不受《注册承建商作业备考》85（PNRC 85）规管，惟有棚业人士反映，近期部分业主及物管公司提高作业准则，要求承包商自行测试铺设于外墙棚架的保护棚网。

竹棚业香港联会理事长苏天铭指，一般总承建商会先审视工程有否涉及热工序，判断是否需要使用阻燃物料，再向棚业承判商开出相应合约，宏福苑意外发生后，部分业主及物管公司为求保险，即使是更换铝窗及冷气机等不涉及热工序的小型工程，也转用阻燃棚网，甚或要求进一步提交检测报告，「大家觉得有新标准，跟随一定没有错。」

部分屋苑出现「自行检测」，要求工友动工前提供相关棚网予物管公司作点燃测试。

他坦言，由于小型工程不受PNRC 85规管，部分总承建商拒绝承担该些额外开支，若要承包商自行购置新棚网或检测费，等同无利可图。他举例，部分搭棚工程的利润仅为3000元，但检测一个棚网样本的报价由2000元至8000元不等，「无人愿意承担费用，工程便告吹。」

苏天铭续说，部分屋苑更出现「自行检测」，要求工友动工前提供相关棚网予物管公司作点燃测试，「职员会烧棚网，结果『及格』才可以上楼工作。」他希望相关部门能厘清和消除市民对使用棚网的误解，减轻棚业的压力。

扩大技术提升课程学额 部分工种需排期至5月

因应部分楼宇外墙维修工程暂停，建造业议会在发展局支援下，扩大技术提升课程学额，预留5000个培训名额供受影响工友报读。

据了解，相关培训涵盖水喉、窗框、髹漆及装饰、泥水，以及竹棚架等工种。工友完成训练并考取资格后，可获最多1.4万至1.9万元不等的津贴。香港建造业总工会理事长周思杰指，工会接获大量失业工友报名，「某些工种已排队轮候至5月。」他坦言，培训有助工友提升技能及竞争力，但单靠津贴不足以养家，难完全解决燃眉之急。另有业内人士亦言，业界虽尝试提升竹棚工人为金属棚架工，但两者薪酬存在差距，「有多少工人愿意减薪，日薪由2000多元降至1500至1600元？」

建造业议会回复指，截至上月23日，课程已接获约230宗申请。议会称，大部分工种均由多间机构提供培训，申请人可按地点及时间等选择合适班别，毋须长时间轮候。

