年宵｜中学生首次创业主打文创产品 配合马年卖马仔抱枕 「马上有钱」键盘按钮送祝福

农历新年将至，全港14个年宵市场今日（11日）起一连7日举行。在维园内除传统花农外，亦有中学生首次「创业实战」，主打多款文创产品，包括马仔造型抱枕、原创水樽、键盘按钮等，产品上印有幽默字句，如「放过自己一马」、「马上有钱」，配合马年。他们会将扣除成本后的盈余捐赠予慈善机构。

扣除成本后盈余将捐赠予慈善机构

来自显理中学的中学生第一次参与年宵摆档，由高中生主导设计与营运，初中生则负责前线支援，实行「学生版创业实战」。中四的吴同学表示，摊档由66位高中生负责集资、设计及统筹，另有127位初中生协助销售，学校已是第三度参与年宵。首次参与摆档的她坦言，真正「落手落脚」后，才发现营运年宵摊档「唔系想象中咁简单」，过程中遇到不少困难，「因为要订货，但收到sample后先发觉唔一样，质素又未必好，所以要再四围格价、改设计。」

同样是中四的冯同学亦介绍，今年主打多款文创产品，包括马仔造型抱枕、原创水樽、键盘按钮等，其中水樽上的诗句「抬头望去，从不会后悔与唏嘘」是由校内文学组学生设计，而键盘按钮亦印上幽默字句，如「放过自己一马」、「马上有钱」，配合马年之余，亦为市民送上祝福与鼓励，摆档的盈余亦会扣除成本后捐赠给慈善机构，相当有意义。

相关新闻:

年宵｜开锣首日兰花档耍噱头：比情人香、比老婆美 市民问AI配八字 : 宜买水仙

记者：何姵妤

摄影：苏正谦