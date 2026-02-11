Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年宵｜开锣首日兰花档耍噱头：比情人香、比老婆美 市民问AI配八字 : 宜买水仙

社会
更新时间：18:32 2026-02-11 HKT
发布时间：18:32 2026-02-11 HKT

农历新年将至，全港14个年宵市场今日（11日）起一连7日举行。《星岛头条》记者今午前往维园年宵市场观察，开锣首日天朗气清，气温回暖，吸引大批市民到场办年货、买年花，不少摊档前有人流聚集，气氛热闹。有花档档主表示，今年气氛不俗，期望市民在佳节前夕踊跃消费，迎接马年新气象。

消费意欲减  档主备货量少两成

第6年参与年宵、售卖兰花的档主梁先生指，今年气氛不俗，期望市民在农历新年前夕踊跃消费，迎接马年新气象。他坦言，近年经济不景，加上消费群体减少，故备货量比往年减少了两成，同时会主攻本地家庭客人，价钱由300至1,800多元不等，称「如果量唔缩，真系会蚀本」。他又指摊档租金约二万多元，加上电费等，总开支接近三万元，因此「（营业额）低过10万都系蚀本」。

兰花档招牌「比情人香、比老婆美」

谈到今年特色品种，梁先生介绍，有色彩鲜艳的「五星上将」兰花，希望以「颜色靓、鲜明」吸引客人。他更在招牌加上「比情人香、比老婆美」，笑言只是为吸引客人记住档口，「有个吸引眼球嘅位，无其他意思，也相信我哋嘅花做到呢句。」

年宵适逢情人节 档主冀生意额理想

临近情人节，贩卖桃花的摊档前亦吸引市民驻足，挑选「心头好」。经营桃花摊档20多年的档主谢小姐表示，桃花寓意吉祥，有「一年到晚行好运」之意，亦可以「多啲人缘，情侣可以结婚，有祝福嘅意思」，新一年「多桃花、多好运」。至于今年生意额，她指年宵适逢情人节，「希望会好啲啦！」

市民靠眼缘拣心头好

市民冯小姐钟情于同一档选购年花，今年计划购买两盆兰花，预计花费约2,000元，希望「放喺家中，屋企人见到都开心，新年有个好开始」，而且每盆花都「有朝气」。问及选花心得，她形容「靠眼缘」，而且不会等到最后一刻才买，「早啲嚟先可以拣到心头好」。

曾小姐问AI配自己八字: 适合在家中放水仙

来自马来西亚的曾小姐特意趁上班前到维园，花费100元购买一盆水仙。来港5年的她称，今年第一次逛年宵，大赞每一档都有其摆设风格和特色，虽然贩卖兰花的品种相似，却有不同颜色，视觉上颇为吸引，并计划晚上再到维园感受气氛。她笑言，自己第一次主动买年花，「因为喺马来西亚通常都是屋企人去买，我都系第一次做大人」，故询问AI配合自己五行八字，适合在家中放置水仙，也希望「冲下运，新一年会系好年」。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦

