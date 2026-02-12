精彩全运回顾︱十五运和残特奥缔历来佳绩 香港运动员 我们的骄傲
香港健儿在第十五届全国运动会（十五运会）和全国第十二届残疾人运动会（残运会）暨第九届特殊奥林匹克运动会（特奥会）（统称为「残特奥会」）各赛场上的表现，让人眼前一亮，取得历届最佳战绩，成为香港人的骄傲，留下光辉的印记。
在历时两个月的精彩竞赛中，香港运动员奋力拼搏，于十五运会中收获9金、2银、8铜的亮丽成绩。其中，「小女车神」李思颖更成为本届夺金最多的香港选手——她先在珠海成功卫冕女子个人公路赛冠军，再于香港主场搭档梁颖仪，摘下女子麦迪逊赛金牌，随后更在女子全能赛首度登上颁奖台最高处，一举赢得「三金皇后」美誉。
三度出征奥运的香港「女飞鱼」何诗蓓，同样表现夺目。她在200米及100米自由泳强势夺金，其后更在短短5分钟内，连续出战50米蛙泳与50米自由泳决赛，再添两面铜牌，以4枚奖牌为香港泳坛写下闪亮一页。而剑击场上，张家朗、蔡俊彦、梁千雨和吴诺弘携手出击，在男子花剑团体赛中以凌厉攻势与沉稳剑风，力克福建队，夺得香港首面全运会击剑金牌。
此外，今届残特奥会香港代表团规模历来最大，共派出超过280位运动员与约140位随队工作人员及医护团队成员，分别参与残运会14个竞赛项目、4个大众项目，以及特奥会7项赛事。最终代表团勇夺52金、50银、40铜，共142面奖牌，创下历史最佳战绩。
每一面奖牌的背后，都是运动员以汗水与意志铸成的动人篇章，真切展现了坚毅不屈、自强不息的体育精神。
残疾健儿坚毅不屈
