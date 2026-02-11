艾德金融前助理副总裁认偷公司1922万元 豪赌买名表房车过奢华生活 官斥贪婪判囚6年半

月薪4.5万元的时任艾德金融助理副总裁，5年前挪用客户资金并制造虚假付款指令，以及以董事预签空头支票自行套现，共盗取公司近1922万元，另自设公司洗黑钱约391万元。他今于高等法院承认盗窃及洗黑钱共5罪，法官郭启安判刑时指，被告身为公司高层严重违反诚信，涉案金额庞大，持续两年的犯罪手法精密，需判处具阻吓性的刑罚，以维护公众对金融专业的信心，遂判囚6年半，另下令将被告以赃款购买的四只名表交还予受害公司，以弥补部分损失。

挪用公司及客户资金1922万兼洗黑钱391万

被告沈乐文承认3项盗窃罪及2项洗黑钱罪，其承认案情指被告原在Eddid Securities and Futures Limited（艾德金融）任职公司财务及会计经理，及后升任助理副总裁，掌握公司支票簿及电子银行账户的唯一签署权，他在2021年至2023年间，利用公司董事在疫情期间签署的空白支票，自行填写金额并存入自己户口套现港币74.8万元，另滥用电子银行签署权，挪用客户提款资金，制造虚假付款指令，从两个账户中分别盗取港币近446万元及1402万元，即在2021年至2023年间共盗取了艾德金融近1922万元。

被告其后自设公司Arvin Consulting Ltd (ACL)，收取港币1450万元，另把近260万元转帐至其朋友经营的WM Business Services，又把132万元转帐至由其朋友担任公司秘书的CAN Consultants Ltd，再把5.7万元暂时转给一位旧同学。

持续两年犯案手法精密又多样

被告在录影会面中承认他主要因赌博成瘾而犯案，他估计盗取公司约港币1100万元，但当中99%已在赌博中全部输光，他另以赃款及赌博赢款购买四只名表：两只劳力士（Rolex）、一只百年灵（Breitling）、一只宇舶（Hublot）以及一辆平治房车。

法官郭启安判刑时指，涉案金额逾港币1920万元，被告身为公司高层严重违反诚信，犯案持续近两年，犯罪手法精密又多样，包括滥用空头支票、制造虚假付款指令、滥用电子银行签署权、利用多个户口洗黑钱，破坏金融系统完整性。

郭官提到，被告赃款用于个人享乐，全部耗于赌博及购买名表房车，显示他为人贪婪，以赃款维持其奢华生活，另考虑被告曾有稳定工作及良好品格，及早认罪，全面配合警方调查，节省司法资源，亦无犯罪前科，现已深感后悔，又在还押期间进修，而且尽管公司因本案遭受了重大财务损失，但这对其财务状况并无产生任何不利影响，终判囚6年半。

案件编号：HCCC27/2025

法庭记者：刘晓曦