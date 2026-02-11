Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾德金融前助理副总裁认偷公司1922万元 豪赌买名表房车过奢华生活 官斥贪婪判囚6年半

社会
更新时间：17:25 2026-02-11 HKT
发布时间：17:25 2026-02-11 HKT

月薪4.5万元的时任艾德金融助理副总裁，5年前挪用客户资金并制造虚假付款指令，以及以董事预签空头支票自行套现，共盗取公司近1922万元，另自设公司洗黑钱约391万元。他今于高等法院承认盗窃及洗黑钱共5罪，法官郭启安判刑时指，被告身为公司高层严重违反诚信，涉案金额庞大，持续两年的犯罪手法精密，需判处具阻吓性的刑罚，以维护公众对金融专业的信心，遂判囚6年半，另下令将被告以赃款购买的四只名表交还予受害公司，以弥补部分损失。

挪用公司及客户资金1922万兼洗黑钱391万

被告沈乐文承认3项盗窃罪及2项洗黑钱罪，其承认案情指被告原在Eddid Securities and Futures Limited（艾德金融）任职公司财务及会计经理，及后升任助理副总裁，掌握公司支票簿及电子银行账户的唯一签署权，他在2021年至2023年间，利用公司董事在疫情期间签署的空白支票，自行填写金额并存入自己户口套现港币74.8万元，另滥用电子银行签署权，挪用客户提款资金，制造虚假付款指令，从两个账户中分别盗取港币近446万元及1402万元，即在2021年至2023年间共盗取了艾德金融近1922万元。

被告其后自设公司Arvin Consulting Ltd (ACL)，收取港币1450万元，另把近260万元转帐至其朋友经营的WM Business Services，又把132万元转帐至由其朋友担任公司秘书的CAN Consultants Ltd，再把5.7万元暂时转给一位旧同学。

持续两年犯案手法精密又多样

被告在录影会面中承认他主要因赌博成瘾而犯案，他估计盗取公司约港币1100万元，但当中99%已在赌博中全部输光，他另以赃款及赌博赢款购买四只名表：两只劳力士（Rolex）、一只百年灵（Breitling）、一只宇舶（Hublot）以及一辆平治房车。

法官郭启安判刑时指，涉案金额逾港币1920万元，被告身为公司高层严重违反诚信，犯案持续近两年，犯罪手法精密又多样，包括滥用空头支票、制造虚假付款指令、滥用电子银行签署权、利用多个户口洗黑钱，破坏金融系统完整性。

郭官提到，被告赃款用于个人享乐，全部耗于赌博及购买名表房车，显示他为人贪婪，以赃款维持其奢华生活，另考虑被告曾有稳定工作及良好品格，及早认罪，全面配合警方调查，节省司法资源，亦无犯罪前科，现已深感后悔，又在还押期间进修，而且尽管公司因本案遭受了重大财务损失，但这对其财务状况并无产生任何不利影响，终判囚6年半。

案件编号：HCCC27/2025
法庭记者：刘晓曦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
9小时前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
6小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
10小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
影视圈
6小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
5小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
7小时前