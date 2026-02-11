「小雪儿」遭保姆虐待 逐步康复懂得叫「爸爸妈妈」 母获批法援为爱女寻公义

2024年发生的屯门虐儿案，当时仅一岁的女童「小雪儿」疑惨遭社区保姆虐待，医生诊断其因伤导致左脑萎缩死亡、终身残障、视听能力、智力等各方面严重受损。一直跟进事件的立法会议员邓家彪今日（11日）与「小雪儿」的母亲举行记者会，感谢社会各界的关怀与援助。小雪儿妈妈表示，目前已成功获得法律援助，将按计划展开法律程序，为女儿寻求公义，冀透过司法程序令真相大白。

母亲哽咽感谢支持：每点进步都是奇迹

小雪儿妈妈表示，过去两年社会上有无数善心人伸出援手，一家人从最初的绝望，逐渐看见曙光，指小雪儿能够有今天的进步，全赖每一位好心人支持。她又哽咽道，「小雪儿每一点进步都系一个奇迹，系集大家嘅力先做到」，说明捐助者的善心没有白费。

康复资源耗尽 邓家彪吁各界续支持

事隔两年，小雪儿快将3岁，记者会上亦展示了小雪儿医疗及复康治疗进度的成长片段。片中可见小雪儿在接受治疗时因痛楚及恐惧而哭泣，但在训练后已有进步。母亲透露，小雪儿现时能说出「爸爸妈妈」、「食苹果」等简单发音；起初医生建议做「胃造口」，到现时可以自己咀嚼到剪碎的固体食物；目前正学习穿衣和扣钮。她又指小雪儿未来或入读特殊学校，但仍须作持续康复训练，希望缩短与同龄发展的差距，将来不要成为社会负担。

不过资源面临用尽，邓家彪呼吁社会各界继续支持小雪儿复康进展。《强制举报虐儿条例》上月20日生效，邓家彪相信条例有助强化社会对保护儿童意识，而清晰定义何谓虐儿，亦能让专业人士更易作出判断。

《强制举报虐儿条例》2026年1月20日生效。