情人节｜逾五成男士首选「睇戏」庆祝 北上旅游成新趋势 送礼用餐预算齐「缩水」

情人节将至，交友约会公司「HK Romance Dating Limited」今（11日）发布「2026情人节之送礼消费模式」意见调查报告。结果显示，庆祝模式有所转变，「睇戏」跃升首选，「北上旅游」亦成新兴趋势，而外出用餐预算则有所下调。

逾5成男士情人节「睇戏」庆祝 约2成男女选「北上旅游」

调查于今年1月15日至2月3日访问517名香港情侣及夫妇，包括243名男士和274名女士。有52%受访男士选择「睇戏」庆祝情人节，另有42%受访女士以「行街购物」为首选，同时有21%男士及23%女士选择「北上旅游」。今年选择「在家中庆祝」的男士则由去年48%大幅下跌至11%。

用餐和购礼物预算均「缩水」

调查发现，有86%男士及71%女士选择外出用餐庆祝，但42%男士和55%女士的用餐预算集中在501 至1,000元区间，较去年普遍预算在1,001至2,000元的情况有所下调。至于礼物预算，36%男士预计花费501至1,000元，54%女士预算则在500元以下。仅有22%男士和6%女士预算为1,001至5,000元，较去年均有所下降。

逾5成男士送花成「首选」 女士想收「手表或珠宝首饰」

有52%男士送礼首选依然是「花」，较去年的46%有所上升，但高达56%女士最希望收到「手表或珠宝首饰」。女士送「数码电子产品」的选择维持在44%，连续两年成为女士送礼首选，此类物品亦是最多男士期望收到的礼物，占42%。

另外，52%男士最不想收到的礼物是「乐园入场劵」，44%女士则最不想收到「文仪用具」，亦有29%女士不想收到「公仔/玩具/模型」。

「HK Romance Dating Limited」创办人张惠萍表示，男士认为送花是缺一不可的选择，尽管情人节期间花价偏高，多数男士仍会送花给女士，亦通常搭配其他礼品一同赠送。「睇戏」成为首选则与近年港产片不断有佳作出现有关系。

另一创办人黄嘉如建议，多花心思了解对方喜好和近期需要，挑选实用而贴心的礼物，更能突显重视，如客制化专属礼物亦是展现诚意的不错选择。

