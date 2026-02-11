Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深伪骗局｜诈骗集团诱海外投资虚币呃3400万 9人被控串谋欺诈等罪 准保释4月再讯

警方早前捣破跨境诈骗集团及落案起诉14名男女，他们涉嫌利用人工智能（AI）深度伪造（Deepfake）技术，在网上诱骗海外受害人投资虚拟货币，涉款逾3400万港元。其中6男3女被控共2项串谋诈骗及2项洗黑钱罪，分两案今于东区裁判法院提堂，各人今暂毋须答辩，控方拟将案件转介区域法院审理，裁判官高伟雄遂押后两案至4月29日再讯，以待控方准备转介文件。各被告获准保释候讯，期间不得离港及不可接触控方证人。

首案7男女被控串谋诈骗及洗黑钱罪

首案被告依次为29岁导师郭汶蔚、28岁无业董欣鑫、34岁无业王号进、21岁无业张思弘、22岁无业刘若冰、27岁学生许子杰Khan Saqib及22岁无业蔡梦玲。

除了蔡以外，其余6名被告同被控1项串谋诈骗罪，指6人于2024年9月29日至翌年1月2日在香港与陈卓文及其他身份不详的人士串谋诈骗，即不诚实地就背景及职业作虚假陈述、讹称以质押方式向指定虚拟资产交易平台进行投资会产生指定回报、及投资收益将会发还给受害人，导致受害人将财产转账至指定虚假虚拟资产交易平台。

蔡则被控2项俗称「洗黑钱」的处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪，指她于2024年7月31日至翌年1月2日，知道或有合理理由相信九龙湾常悦道福康工业大厦某单位内约9.2万元，以及卓越保管箱(加多利)有限公司某保险箱内的70.1万元为从可公诉罪行的得益，而仍处理该些财产。

次案2被告同被控串谋诈骗罪

次案被告23岁汽车维修员叶卓贤及27岁无业何子峰，同被控1项串谋诈骗罪，则指2人于2024年9月15日至翌年1月2日与何泓锋、林俊岷、黄绮雯及其他人串谋干犯上述诈骗。

两案今提堂，控方拟将案件与另外两宗涉及同一罪行的案件合并，及转介区域法院审理。各被告今暂毋须答辩，以待控方准备转介文件。裁判官高伟雄应控方要求，押后两案至4月29日再讯，各被告分别获准以5万至20万元保释，期间不得离港、须交出旅游证件和居于报称住址、及不可接触控方证人，其中郭汶蔚和王号进须每星期到警署报到3次，其余被告则须每日到警署报到。

上述另外两宗涉及相同诈骗的案件，涉案共5名被告何泓锋、林俊岷、黄绮雯、陈卓文及黄晓雯，被控共2项串谋欺诈及1项洗黑钱罪。两案今亦于东区法院再提讯，被告暂毋须答辩，同样押后至4月29日再讯，以待控方准备转介文件，其中何泓锋、陈卓文及黄晓雯须还押。

案件编号：ESCC374-375/2026、ESCC42-43/2025
法庭记者：王仁昌

