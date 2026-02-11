阿Mo复健再报喜  练习增强肌力助驾驶电动轮椅 拍片分享：系咪好威

男团MIRROR于2022年7月举行演唱会期间发生严重意外，舞者李启言（阿Mo）遭悬挂半空的巨型屏幕堕下击中，事件震动全城。事隔三年半，阿Mo的复健之路仍在持续，而他周二在社交平台上载短片，向外界分享康复进展，再度为外界带来鼓舞。

去年年底，阿Mo父亲、牧师李盛林曾透露，儿子在新一轮治疗循环中取得较以往更持久的进展。他形容，每日复健训练都是一次突破身体反应的过程，阿Mo现时已大幅减少使用轮椅上的头枕支架，只有在放松或需要休息时才作辅助之用，让头部与颈部稍作舒缓。

除治疗外，阿Mo亦积极在每周疗程空档练习操控电动轮椅，现时已能在有限情况下于较狭窄的通道中移动，甚至自行进出升降机。这些看似细微的进步，却为他带来久违的行动自主感。

阿Mo昨日（10日）更亲自在社交平台「现身说法」，上载一段使用电动轮椅的短片，向外界分享近况。他以英文留言表示，希望与大家分享自己的小小进步，并解释练习过程中，透过握住一根固定在地面的棍子，控制其直立移动，有助训练驾驶电动轮椅所需的部分肌肉力量，而相关练习自去年12月已开始进行。最后，阿Mo更以轻松语气笑问一句「系咪好威」，展现其一贯乐观与幽默的一面。

帖文一出，随即引来大批粉丝留言打气，不少人表示看到他的坚持与进步感到欣慰，亦认为阿Mo的复健历程，持续为关心他的人带来力量与希望。