宏福苑安置︱集齐100%业权困难 测量师学会撑政府牵头收购再重建

社会
更新时间：16:04 2026-02-10 HKT
发布时间：16:04 2026-02-10 HKT

大埔宏福苑善后问题备受关注，行政长官李家超今日（10日）表示，据收集到的受影响业主初步意愿，有相当高比例的业主希望政府收购业权。测量师学会会长温伟明认同政府应收购受影响业主的业权并重建，协助居民尽快重置居所。他解释，宏福苑受地契管辖，若重建或部分重建，需要兴建相似价值或标准的楼宇，要求集齐100%业权份数非常困难，故由政府收购再重建较为可行。他续指，业主亦希望向涉事管理公司或维修商追讨赔偿，折衷方法亦是由政府收购业权后再一并处理，亦较方便。

宏福苑安置︱倡发恩恤补贴助业主安顿

收购价钱方面，温伟明指，现时政府动用收回土地条例时，出价一般低于市价，以恩恤价钱收购，政府可考虑向相关业主发出额外恩恤补贴，帮助受影响业主在市场上重置居所，但由于涉及公帑运用，需再商讨。

设楼宇维修工作组 优化市场管理防围标

因应坊间对围标问题的关注，测量师学会今年将设立楼宇维修工作组，汇聚学会6个专业组别代表，透过楼宇维修、建筑合约、工程管理及物业管理的跨专业知识，协助社会探讨建立更完善及透明的维修工程市场管理制度，提升业界对工程质量及专业操守的重视。

温伟明表示，工作组将进行研究，透过市场资讯、媒体报道分析及广泛访谈，邀请屋苑业主、物业管理、建筑行业、专业顾问、维修工程承建商等代表参与，预计今年5月完成，6月提交总结建议，冀优化市场管理与监管机制，以及促进优质顾问与承建商参与建立针对性业主支援策略，有助解决围标、建造质素、工程安全等问题。

温伟明又表示，期待财政预算案中在基建发展的部分可为业界带来惊喜，并在北都发展上减省繁文缛节，带来发展的弹性。

记者：曾伟龙

