最低工资由$42.1升至$43.1 立法会通过后今年5.1实施 委员会：可防止工资过低

行政长官会同行政会议已接纳最低工资委员会的建议，将法定最低工资水平由现行每小时42.1元调升至43.1元，增幅为1.0元或2.38%。政府将于下星期五（20日）在宪报刊登《2026年最低工资条例（修订附表3）公告》，并于2月25日提交立法会。如获立法会通过，经修订的法定最低工资水平将于今年5月1日实施。

委员会按法定最低工资「一年一检」新机制，采用行政长官会同行政会议通过的方程式进行检讨，建议法定最低工资的新水平。委员会主席王沛诗今日（10日）说，很高兴知悉行政长官会同行政会议考虑委员会的报告后，接纳委员会建议的新法定最低工资水平。

王沛诗补充说，委员会采用行政长官会同行政会议通过的方程式，计算法定最低工资的建议水平。委员会在检讨过程中详细讨论采用方程式的执行方案、检视方程式内各指标的数据，以及评估相关影响。

委员会相信新水平可在防止工资过低与尽量减少低薪职位流失之间取得适当平衡，并顾及维持香港的经济发展及竞争力，符合法定最低工资的政策目标。委员会衷心希望新法定最低工资水平能获立法会通过。

2026年检讨法定最低工资水平报告已上载委员会网页（www.mwc.org.hk）。