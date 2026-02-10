被质疑「低温不似预期」 天文台亲解偏差原因 初春来时冷空气浅薄 大帽山凤凰山成地形屏障？

天文台近期于一周内两度预测（2月2日和2月8日）市区最低气温13度。然而天文台录得实际气温，两日最低分别为15.2度和14.9度，较预测的偏暖约2度，差异颇为明显。天文台昨晚（9日）发表天气随笔，解释冬末初春的寒潮预测为何有一定不确定性。

冬末初春寒潮预测有一定不确定性

天文台指，在预报层面，冷空气厚度会影响其抵达时间，继而影响降温幅度。冬季季初的寒潮一般较为深厚，通常可顺利越过地形屏障并抵达华南沿岸。相比之下，冬末初春的冷空气较为浅薄，冷空气或被地形屏障阻挡，令其抵达时间及降温幅度与预期出现差异。若冷空气抵达沿岸时有较明显的云量变化及降雨，亦会增加预测的不确定性。

浅薄冷空气难翻过大帽山凤凰山侵入市区

天文台引用2020年天气随笔《寒潮过三关》，当冷空气抵达香港北部后，若要继续向南侵入市区，仍然要翻过高约数百米的山脉，包括海拔近一千米的大帽山、凤凰山等。对于浅薄的冷空气来说仍然是有难度，停滞不前留在新界地区的情况也是时有发生的。

天文台温度预报平均误差约「一至两度」

至于误差「两度」算多或少？天文台表示，在发出天气预测时，会综合考虑不同观测资料及世界各地电脑预报模式结果，再作分析与调整。据统计，天文台温度预报的平均误差约为一至两度。天文台又指，天气变化带有混沌特性，只要初始情况有少许差异，预报结果可能跟现实分歧较大，而现时各种最先进的数值或AI预报模式预测，仍不能百分百准确预测天气。

辐射冷却不显著、降雨时间短 均令降温不似预期

就过去两星期的周末经历两次降温「不似预期」，天文台亦仔细解释。根据2月1日的电脑模式预测，2月2日广东沿岸的云带会在大陆性气团影响下逐渐转薄，更有机会转晴，辐射冷却令气温较显著下降。但从实况卫星图像可见，一道云带当日仍覆盖沿岸地区，辐射冷却没有预期中显著，市区最低气温在14、15度左右，新界再低一两度。

而一道冷锋于上星期六（7日）早上横过沿岸地区，预料广东沿岸会先受东风影响，然后转受北风影响，而北风抵达时亦会伴随降雨。随着当晚午夜后本港由吹偏东风转为偏北风，并有一两阵微雨，气温显著下降，但降雨时间较预期短，随后降温幅度较慢，当日早上本港天气相当清凉，大部分地区气温降至约13、14度左右。