Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

被质疑「低温不似预期」 天文台亲解偏差原因 初春来时冷空气浅薄 大帽山凤凰山成地形屏障？

社会
更新时间：13:19 2026-02-10 HKT
发布时间：13:19 2026-02-10 HKT

天文台近期于一周内两度预测（2月2日和2月8日）市区最低气温13度。然而天文台录得实际气温，两日最低分别为15.2度和14.9度，较预测的偏暖约2度，差异颇为明显。天文台昨晚（9日）发表天气随笔，解释冬末初春的寒潮预测为何有一定不确定性。

冬末初春寒潮预测有一定不确定性

天文台指，在预报层面，冷空气厚度会影响其抵达时间，继而影响降温幅度。冬季季初的寒潮一般较为深厚，通常可顺利越过地形屏障并抵达华南沿岸。相比之下，冬末初春的冷空气较为浅薄，冷空气或被地形屏障阻挡，令其抵达时间及降温幅度与预期出现差异。若冷空气抵达沿岸时有较明显的云量变化及降雨，亦会增加预测的不确定性。

浅薄冷空气难翻过大帽山凤凰山侵入市区

天文台引用2020年天气随笔《寒潮过三关》，当冷空气抵达香港北部后，若要继续向南侵入市区，仍然要翻过高约数百米的山脉，包括海拔近一千米的大帽山、凤凰山等。对于浅薄的冷空气来说仍然是有难度，停滞不前留在新界地区的情况也是时有发生的。

相关新闻：天文台预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构「不似预期」三大原因

天文台温度预报平均误差约「一至两度」

至于误差「两度」算多或少？天文台表示，在发出天气预测时，会综合考虑不同观测资料及世界各地电脑预报模式结果，再作分析与调整。据统计，天文台温度预报的平均误差约为一至两度。天文台又指，天气变化带有混沌特性，只要初始情况有少许差异，预报结果可能跟现实分歧较大，而现时各种最先进的数值或AI预报模式预测，仍不能百分百准确预测天气。

辐射冷却不显著、降雨时间短 均令降温不似预期

就过去两星期的周末经历两次降温「不似预期」，天文台亦仔细解释。根据2月1日的电脑模式预测，2月2日广东沿岸的云带会在大陆性气团影响下逐渐转薄，更有机会转晴，辐射冷却令气温较显著下降。但从实况卫星图像可见，一道云带当日仍覆盖沿岸地区，辐射冷却没有预期中显著，市区最低气温在14、15度左右，新界再低一两度。

而一道冷锋于上星期六（7日）早上横过沿岸地区，预料广东沿岸会先受东风影响，然后转受北风影响，而北风抵达时亦会伴随降雨。随着当晚午夜后本港由吹偏东风转为偏北风，并有一两阵微雨，气温显著下降，但降雨时间较预期短，随后降温幅度较慢，当日早上本港天气相当清凉，大部分地区气温降至约13、14度左右。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT