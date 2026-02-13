新年交通｜港铁年廿九通宵行驶 指定车站抽奖可赢全年免费车票！城巴小童免费搭14条机场路线

【农历新年交通/港铁通宵/口岸开放时间】农历新年将至，不少巿民都会在年廿九当晚出外吃饭团年，再逛逛年宵。为方便巿民，港铁将在当日通宵行驶，城巴及九巴亦会加强服务。7条特别巴士路线（城巴第38S；九巴N43、N64P、N243、N272；及过海巴士第N116及N601号线）会于年初一（17日）凌晨提供特别巴士服务。

农历新年交通︱港铁年廿九本地线通宵行驶 初二列车加密

港铁公司由农历年廿六(13日)起，于不同时段加强多条铁路线的列车服务，合共增加逾600班列车。农历年廿九（16日）提供通宵服务，本地铁路线（机场快线及迪士尼线除外）将于年廿九（2月16日）下午三时起逐步加强列车服务，提早行驶晚上繁忙时段班次；而在年初一及初二晚上，亦会加密部分铁路线的班次，方便市民观赏花车巡游及维港两岸的烟花汇演。

年初二(18日)晚维港将举行烟花汇演，七条铁路线（观塘线、荃湾线、港岛线、南港岛线、屯马线、东铁线及东涌线）会加强服务。

港铁︱机场快线加开头班车 高铁新年期间增13对列车

由本周五至年初七（23日），东铁线及港岛线会在多个不同时段加 强服务。屯马线会于年初一晚上加密班次，方便市民观赏花车巡游汇演。迪士尼线亦会于年初一至年初七，加密早上时段的列车班次，方便市民及旅客前往主题 乐园。

机场快线于农历年廿七至年廿九（14日至16日），头班车将提前于上午5时25分由香港站开出；而年初三及初六（2月19日及22日），尾班车将延后至凌晨一时由博览馆站开出。

港铁经与内地铁路部门商讨后，高铁（香港段）将会在2月13至15日， 以及18至23日期间，每日加开13对列车，来往香港西九龙站及福田站。

港铁｜「马年转大运」抽奖 可赢取港全年免费车票

2月13日至26日期间，乘客在九个指定车站（鲗⿂涌、启德、罗湖、机场、柯⼠甸、中环、⾦钟、铜锣湾及 尖东站）向港铁虚拟服务大使 Tracy 说出「马年快乐」，即可参加「马年转大运」抽奖，奖品包括 MTR 分、免费本地单程车程、车站商店及港铁零售品牌 LOUDER 购物礼券，同时亦可参加终极大抽奖，有机会赢取智能手机、港铁全年免费车票及港铁商场购物礼券。

相关新闻：农历新年好去处2026｜马年好去处集合！新春节庆活动、祈福、年宵花市 一文睇清！

九巴｜高铁、口岸及机场线加密班次 指定路线可享转乘优惠

九巴及龙运预计农历新年期间将有大批市民及游客经各边境管制站外游或到香港各处游览，于新春期间加强多条接驳高铁西九龙站、机场及边境管制站路线服务，由各区往返高铁站、机场、港珠澳大桥香港口岸和各陆路口岸。

路线W2及W3加密班次 站牌加「经：高铁站」标示途经路线

九巴已加强W2 [高铁西九龙站 – 观塘（循环线）] 及W3 [高铁西九龙站 ⇋ 上水] 服务，最频密时段分别可达每12及20分钟一班，另外，多条途经高铁站的路线，包括路线3C [慈云山（北）⇋ 中港码头]、11 [钻石山站 ⇋ 九龙站]、14 [鲤鱼门邨 ⇋ 中港码头]、203E [彩虹 ⇋ 九龙站]、269B [天水围市中心 ⇋ 红磡（红鸾道）]及296D [将军澳（尚德）⇋ 九龙站]）亦会加密班次，方便乘客从各区前往高铁站。为方便乘客更容易识别前往高铁站的九巴路线，九巴将于相关路线的巴士站上加上「经︰高铁站」的标示，让乘客容易辨认。

全线龙运A线直达大桥香港口岸 口岸路线按客量增班次

九巴全线16条龙运A线全面连接大桥香港口岸，龙运亦会于农历新年2月14日至23日（星期六至一，年廿七至年初七）期间，加密三条NA线服务，分别是NA32 [葵涌邨 ⇋ 大桥香港口岸]、NA33［屯门（富泰邨） ⇋ 机场（国泰城）］、NA47［大埔（太和）⇋ 大桥香港口岸］。

农历新年期间，九巴将按客量情况，加强各条接驳边境口岸的路线，包括B1［天水围（天慈）⇌ 落马洲站（福田）］、B9［屯门站 ⇌ 香园围口岸（莲塘）］、B9A［元朗（西）⇌ 香园围口岸（莲塘）］，加密至最密10-20分钟一班、79K［上水（彩石邨） ⇌ 打鼓岭（香园围口岸）］，加强至最密10分钟一班；277E［上水（天平）⇌ 蓝田站］，加强至最密10分钟一班；279X［粉岭（联和墟）⇌ 青衣站］，加强至最密10分钟一班。

相关新闻：农历新年︱入境处料10日假期1138万人次进出本港 952万循陆路 情人节为出境高峰

N73线年初一至初三加强服务

在2月17日（年初一）至2月19日（星期四，年初三）凌晨，加设九巴N73号特别巴士服务（港铁上水站往新田），在东铁线前往罗湖站的服务结束后，接载乘客转乘皇巴，经24小时通关的落马洲／皇岗口岸前往内地。

指定路线转乘边境机场线及口岸线 可享转乘优惠

九巴及龙运分别设有九巴口岸线「搭两程总有一程免费」及九巴龙运A线「搭两程 俾一程」转乘优惠，乘客以八达通或电子支付方式乘搭指定九巴路线互相转乘路线B1、B9或B9A；或任何九巴路线互相转乘龙运A线，两程车费较低的一程可获免费，助市民及游客以更经济实惠方式，往返落马洲支线（福田）、香园围（莲塘）、大桥香港口岸及机场和港九新界。

特快路线63R与「宠物巴士新春许愿团」 往返林村许愿树

九巴将于2月17日至3月3日（年初一至十五），配合香港许愿节开办路线63R [大埔墟站 ⇋ 林村许愿树]，让乘客由大埔墟站、大埔超级城或太和站轻松直达林村许愿广场。

九巴「宠物巴士新春许愿团」将于2月19至22日（年初三至六）每日出发，由屯门V City及元朗形点往返林村许愿广场，让一众主人与毛孩也可以到林村一尝抛宝牒或点莲花灯。

城巴｜年廿七至正月十三 小童免费搭14条机场路线

在2月14日至3月1日（年廿七至正月十三）期间，所有合资格小童可免费乘搭城巴机场快线。

另外，城巴在农历新年期间将加密市区、观光城巴及城巴机场快线服务，并于深圳湾及香园围（莲塘）口岸的路线提供高峰时段达 5 分钟班次的服务。新开办的中九龙绕道特快机场路线 A28X 将首次于农历新年期间提供上午全时段服务；另特设「全日拜年专线」798P，连接将军澳、大围及沙田，方便乘客出行。

由2月14日至22日，城巴机场快线 A28X将大幅延长服务时间至上午11时50分，每日合共提供13个班次，方便将军澳及日出康城居民特快前往机场及港珠澳大桥香港口岸。

「将沙线」798 号线过年提升为「全日拜年专线」

城巴「将沙线」798 号线将于年初一至年初六（2 月17 日至22日）增强将军澳往返沙田大围的服务，大幅延长服务时间至全日服务，方便居民跨区拜年。路线798P连同798A、798X亦会新增与「新界东口岸特快」B8号线的转乘优惠，方便将军澳乘客往来香园围（莲塘）口岸。

城巴主题巴士行驶有「马」地点

城巴主题巴士将于农历新年期间每日行驶精选路线，包括以「马」为主题的马鞍山、跑马地、宝马山、马头围等路线。

H66开篷巴士团年廿六起行驶

观光城巴将于年廿六晚（2月13日）起，开办「H66开运之旅」开篷巴士团，由2月13日至23日（年初二2月18日除外），「开运之旅」每晚 8 点由中环码头出发，行经湾仔北、东区走廊、北角、铜锣湾等地，与乘客沿途眺望维港、感受海风拂面，迎接马年「顺风顺水」。

相关新闻：年宵2026｜启德年宵今开幕！各区花市2.11开锣 一文睇清开放日期、时间、摊位详情（附交通方法）

新年北上｜陆路口岸服务时间不变 2口岸24小时通关

今年农历年假期期间，各陆路出入境口岸服务时间维持不变，即仅落马洲/皇岗口岸及港珠澳大桥香港口岸提供24小时通关服务。

相关新闻：

各往返内地口岸服务时间

罗湖口岸

服务时间：上午6时30分至午夜12时00分

深圳湾口岸

服务时间：上午6时30分至午夜12时正

落马洲管制站（皇岗口岸）

服务时间：全日24小时

落马洲支线管制站（福田口岸）

服务时间：上午6时30分至晚上10时30分

香园围管制站（莲塘口岸）

服务时间：上午7时至晚上10时

高铁西九龙站

服务时间：上午6时30分至晚上11时30分

文锦渡管制站

服务时间：上午7时至晚上10时

港珠澳大桥香港口岸

服务时间：全日24小时

蛇口口岸（水路口岸）

服务时间：上午7时至晚上10时30分

在农历年长假期间，落马洲/皇岗口岸维持24小时通关安排，市民可以在落马洲（新田）公共运输交汇处乘搭「落马洲-皇岗过境穿梭巴士」，又称「皇巴士」前往皇岗口岸，办理过关手续。有需要时，可达最高峰平均约两分钟一班。

落马洲往来皇岗口岸服务时间：