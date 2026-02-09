中环文华东方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙呕、腹痛和发烧 曾进食生蚝、三文鱼刺身和面包蟹等

衞生署衞生防护中心今日（9日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及8人。受影响的5男3女年龄介乎28岁至29岁。他们分别于1月31日及2月2日在中环干诺道中五号文华东方酒店的快船廊晚膳后，约25至75小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。其中4名受影响人士已求医，无须入院。全部受影响人士现时情况稳定。

共同食物包括生蚝、三文鱼刺身、蟹脚和面包蟹

初步调查显示，受影响人士于上述食肆进食的共同食物包括生蚝、三文鱼刺身、蟹脚和面包蟹。食物环境衞生署人员（包括食物安全中心和环境衞生部人员）已于2月6日到涉事餐厅调查，检视食物处理流程和衞生，并抽取食物及环境样本作化验。食物安全中心现场调查发现受影响人士可能进食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即时指示有关餐厅暂停供应涉事食物、清洁消毒处所，及向餐厅员工提供食物安全和环境衞生教育。所有新呈报的个案，均在食物安全中心采取防控措施前进食有关生的食物。 衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

近期多人进食生蚝后中诺如病毒

衞生防护中心总监徐乐坚指过去数周录得的食物中毒个案持续增加，由去年12月底每周录得平均一宗个案，上升至上月每周平均4宗，2月开始更急增至30宗个案。1月18日至2月9日期间已录得37宗食物中毒个案（共影响115人），当中33宗（89%）与诺如病毒相关（共影响101人）。流行病学调查发现上述与诺如病毒相关的食物中毒个案的受影响人士全部在潜伏期内曾食用生蚝。受影响人士当中，有5人须留院治理，全部情况稳定。衞生防护中心已将全部食物中毒个案通知食物安全中心作出跟进。

徐乐坚解释，由于蚝只以过滤大量海水的方式进食，如果养蚝或采蚝的水域水质带有病原体，这些物质便会在蚝的体内积聚。生或未彻底煮熟的蚝是高风险食物，进食受污染及未经煮熟的蚝，可能感染经由食物传染的疾病，例如诺如病毒、甲型肝炎病毒或其他细菌。鉴于近日与进食生蚝相关的食物中毒个案大幅上升，市民应提高警觉，尽量避免进食生蚝或未彻底煮熟的双壳类海产，尤其是孕妇、幼童、长者、免疫力弱人士及肝病患者，以预防受到感染。



徐乐坚续说，除了食物中毒，诺如病毒亦是引致急性肠胃炎的主要原因之一。中心的监测指标显示本地急性肠胃炎的活跃程度自一月初起持续上升，包括院舍及学校的急性肠胃炎爆发个案，实验室的检测显示超过6成是诺如病毒引致。此外，其他香港人的旅游热点近日的诺如病毒活跃程度亦持续上升，包括日本及韩国。市民外游时要提高警觉，注意个人、环境及食物衞生，以减低受感染的风险。

农历新年将至聚会多 中心吁食物须彻底煮熟后方可食用

他又说，农历新年假期将至，市民较多机会举行派对安排食物到会或火锅，要预防食物中毒，除了注意个人衞生，所有食物亦必须彻底清洁并煮熟后方可食用；处理贝类海产时，须洗净外壳并去除内脏，才可进食。要预防急性肠胃炎及诺如病毒感染，必须经常保持双手清洁，尤其在处理食物或进食前及如厕后。洗手时应以枧液和清水清洁双手，搓手最少20秒，用水过清并用抹手纸或干手机弄干。由于酒精未能有效杀死诺如病毒，酒精搓手液不能代替使用枧液和清水洁手。