农历新年｜内地「保供」代表团访港考察 确保春节期间食物供应充足多元

社会
更新时间：20:10 2026-02-09 HKT
发布时间：20:10 2026-02-09 HKT

国家商务部外贸司副司长李娜今日（9日）率领内地保障春节供港农副产品稳定和安全代表团（「保供」代表团）访港，考察内地食物供港的情况，确保香港市民在春节期间有充足、优质、多元的食品。「保供」代表团成员包括国家海关总署、中央港澳工作办公室和广东省商务厅代表。

谢展寰中午和「保供」代表团会面

环境及生态局局长谢展寰中午和「保供」代表团会面，感谢「保供」代表团每年均于春节将至时来港考察内地食物供港情况。他表示，内地相关单位进一步强化了货源组织和完善应急预案，确保食物供应稳定及品质安全，充分体现中央对香港的关怀和支持。谢展寰亦向「保供」代表团介绍香港特别行政区政府在食品范畴推动的各项新措施如何主动对接国家「十五五」规划。

国家商务部外贸司副司长李娜（右四）与代表团到湾仔街市考察鲜活食品销售情况。政府新闻处
李娜（左二）、中联办经济部副部长兼贸易处负责人周强（右一）与代表团到西区副食品批发市场考察鲜活食品分发情况。政府新闻处
「保供」代表团上午在上水屠房考察供港活猪运输、拍卖和屠宰情况。下午由环境及生态局、食物环境衞生署和渔农自然护理署的代表陪同，到湾仔街市和西区副食品批发市场考察鲜活食品的分发和销售情况。

内地是香港农副产品，特别是鲜活食品的主要来源地。内地相关部门一向重视供港食品的品质、安全与稳定供应，与香港建立非常紧密的沟通联系机制。随着内地供港鲜活食品的业务不断增长，供港食品的质素及种类亦继续提升，体现国家对香港特区的关顾，亦为稳定食品的供应和价格发挥重要作用。

