港大研究：肾病药「非奈利酮」证有效改善卵泡发育 助早发性卵巢功能不全患者怀孕

早发性卵巢功能不全的患者多数难以怀孕，港大医学院最新研究发现，利用原本用于治疗二型糖尿病相关慢性肾病的药物「非奈利酮」，有助促进卵泡发育，发展成可用胚胎，为病人带来生育的希望。

港大表示，早发性卵巢功能不全影响著全球约1%至3%育龄妇女，患者由于卵巢微环境会出现纤维化，严重限制卵泡的生长，最终导致不育。港大医学院临床医学学院妇产科学系临床教授吴鸿裕表示，团队发现一款非类固醇抗纤维化药物「非奈利酮」可为卵泡发育创造一个有利的微环境，有助卵泡持续生长至成熟卵泡，具有潜在临床价值。

研究团队自前年起于港大深圳医院开展临床试验，为14名患有早发性卵巢功能不全的育龄女性提供脉冲式口服治疗，并配合个人化卵巢刺激方案，疗程最长为7个月。妇产科学系临床助理教授王天任表示， 初步结果显示8名受试者均有卵泡成功发育至优势卵泡，约一半患者采集到成熟卵子；其中3人已成功培育出可用胚胎，另有3人则冷冻保存成熟卵母细胞，成效令人鼓舞。

临床试验期间，每位病人每月药费大约100至200元，团队称药物使用量少，相信副作用不大。港大医学院临床医学学院妇产科学系教授刘奎指，团队采用「药物再利用」策略，从已获批并具备临床安全性资料的药物中，探索崭新治疗方案，能避免从零开始开发新药所需的漫长时间与高昂成本，大幅加快新治疗法的临床转化。