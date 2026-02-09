南丰争产案 创办人幼女陈慧慧再兴讼 质疑长女陈慧芳乘母病危夺资产

南丰集团创办人夫妇陈廷骅杨福娥去世后姊妹阋墙，百亿争产案将于明年开审。幼女陈慧慧昨再入禀高等法院，质疑长女陈慧芳早年乘杨福娥神志失常，施加不当影响及行骗等，于2006年至2020年间转让至少8间公司资产及款项等，违反信托责任。陈慧慧要求法庭声明交易无效，陈慧芳只以信托形式代杨福娥及其遗产持有，须归还或赔偿等额资产。

原告为杨福娥幼女陈慧慧(Vivien Chen)，被告为长女陈慧芳(Angela Chen)，2人均为杨福娥2004年遗嘱执行人。入禀状指，陈慧慧列出杨福娥于2010年11月至2017年间先后易手予陈慧芳的Sino Portfolio International Ltd、Southern Territories Group Ltd、Timeworth Group Limited、Metro Union Group Limited、Redbridge Enterprises Limited、Time Choice Finance Limited、Upper Wise Management Limited及Jesteburg Company Limited公司股份及资产、2011年4月2份杨福娥指定陈慧芳的持久授权书、同期离婚诉讼和解所得款项、2012年12月1份餽赠契约及1份债务转让契约，以及2006年直至2020年间的其他资产转移。

陈慧芳。资料图片

指陈慧芳向母施加不当影响夺资产

陈慧慧指控上述交易出于杨福娥神志失常，陈慧芳对杨福娥施加不当影响、行骗，违反信托责任，要求法庭声明上述交易均无实效，陈慧芳只以信托形式代杨福娥及其遗产持有，下令陈慧芳归还或赔偿等额资产。

南丰集团创办人陈廷骅前妻杨福娥去世后，将所有遗产留予长女陈慧芳，幼女陈慧慧不满财产分配安排，质疑杨福娥离世前签署的法律文件均受陈慧芳不当影响所致，而且生前受错觉幻觉影响，无能力订立有效遗嘱，认为2008年遗嘱无效，衍生遗嘱认证诉讼。审讯现排期至明年2月22日进行，预计为期53日。

案件编号：HCA246/2026

法庭记者：陈子豪