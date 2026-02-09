涉于游戏群组称于金钟站放炸弹 无业男被控传达有炸弹的虚假消息罪 准以2万元保释候讯

31岁无业男涉嫌于网上游戏的讨论群组中，声称将在大年初一于港铁金钟站放炸弹，遭警方拘捕。该男子被控一项向他人传达有炸弹的虚假消息罪，今于东区裁判法院首次提堂。被告暂时毋须答辩，控方申请押后，待警方作进一步调查，包括检验在被告住所搜出的气枪，不排除新增其他控罪。主任裁判官张志伟遂押后案件至5月5日再讯，另批准被告以2万元保释，期间被告不得离港、须遵守宵禁令，以及不得在金钟地铁站出现或逗留等。

被告钟智朗，报称无业，被控于2026年1月27日在香港，将明知或相信是虚假的消息向黄斯成传达，意图诱使黄或任何其他人相信香港金钟港铁站放有炸弹或放有会爆炸的物品、物体或物件。

案件编号：ESCC358/2026

本报记者