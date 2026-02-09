Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜渔护署吁勿非法携带或网购兰花/花旗参/干海马等入境 违者可囚10年兼罚款1千万

社会
更新时间：12:32 2026-02-09 HKT
发布时间：12:32 2026-02-09 HKT

农历新年将至，政府近日已录得多宗市民从内地携带兰花返港时被香港海关截获个案。渔护署今日（9日）提醒市民，切勿携带或网购未领有所须许可证的濒危动植物入境香港。任何人违反《条例》有关规定即属违法（即使并非作商业用途），一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被没收。

去年检获逾500宗个案 包括蝴蝶兰、花旗参

政府去年，检获濒危物种的个案超过500宗，包括兰花（如蝴蝶兰等人工栽培品种）、花旗参、干海马、天麻、石斛，以及列明的濒危鲨鱼鱼翅等。

渔护署发言人说，部分动植物遭过度采捕正面临绝种的威胁，因此其进出口受《濒危野生动植物种国际贸易公约》（《公约》）规管。本港透过《保护濒危动植物物种条例》（第586章）（《条例》），实施《公约》的规定。在《条例》下，任何人进口、出口、再出口或管有濒危动植物（包括其部分和衍生物），均受许可证制度规管。

网购时应查证是否属受管制的濒危物种

发言人续说，市民若计划在本港以外地方购买动植物产品（包括网购），应事先查证该物种是否属受管制的濒危物种。由于要分辨动植物产品是否源自濒危物种可能并不容易，渔护署建议市民切勿购买未能确认是否受管制的产品。

图片来源：政府新闻处

