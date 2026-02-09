绿在区区︱年廿九晚上7时「收炉」 初一至初三「回收环保站/便利点/流动站」停止服务

【绿在区区/农历新年】环境保护署（环保署）今日（9日）公布「绿在区区」设施在今年农历新年假期的服务安排。为便利市民回收农历新年前进行大扫除所产生的回收物，环保署所有「绿在区区」设施会维持正常回收服务至年廿八（15日）。年廿九（16日）至年初四（20日）各「绿在区区」设施将作出以下安排：

绿在区区︱初一至初三所有回收站暂停服务

年廿九（2月16日）：设于街市内的「绿在香港仔」及「绿在联和墟」于晚上6时停止服务，其余「回收便利点」于晚上7时停止服务，所有晚间营运的「回收流动点」暂停服务；

年初一至年初三（2月17至19日）：所有「回收环保站」、「回收便利点」和「回收流动点」暂停服务；及

年初四（2月20日）：所有「绿在区区」设施恢复正常服务。

休业期间仍可将回收物放进部分自助回收笼车

环保署发言人表示，在「回收便利点」休业期间，市民仍可将回收物放进部分「回收便利点」门外设置的自助回收笼车或回收投口（不设绿绿赏积分服务）。当自助回收设施已满时，市民不应把回收物放在门外或街上，以免对附近居民及环境造成影响。

「回收便利点」的营办团体会每日定时检视自助回收设施的情况，并会按需要清理里面的回收物。此外，在「回收环保站」休业期间，市民可将回收物放进站内或闸外的自助回收设施，有需要时亦可联络该站的保安员协助。

智能厨余回收桶如常运作

发言人强调，环保署已和相关营办团体商讨，加强在农历新年假期休业期间监察各回收点外的情况，包括使用闭路电视及定时巡查，若有需要时，会尽快派员清理回收物。至于厨余回收方面，市民可继续使用智能厨余回收桶，并如常赚取绿绿赏积分。

各「绿在区区」设施在农历新年期间的营运时间和其他资料可浏览网站（www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity），以及有关设施的Facebook专页。