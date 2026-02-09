生蚝食物中毒︱家庭医生指「越新鲜越危险」 酥炸、炭烧蚝一样有风险？即睇安全煮食方法

近期有关进食生蚝后感染诺如病毒（Norovirus）个案增多，衞生署衞生防护中心昨日再公布两宗新增的有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及5人。家庭医生林永和今早（2月9日）在商台节目中分析，指诺如病毒生命力极强，市民单凭肉眼难以分辨蚝只是否受污染，更直言「越新鲜可能越多病毒」。他提醒，酒精、柠檬汁等方法均无法杀死病毒，即使是「酥炸」或「炭烧」等烹调方式，若内部未完全熟透，同样存在感染风险。

生蚝「越新鲜越危险」：蚝只过滤特性成病毒浓缩器

林永和笑言，自身过去也很喜欢吃生蚝，但现时已减少，尤其如果见到食物中毒个案增多，会「忍忍口」。

为何新鲜的生蚝反而更危险？林永和解释，这与蚝的滤食特性有关。蚝在生长过程中，会过滤大量海水获取食物。若其生长的海域不幸被带有诺如病毒的人类呕吐物或粪便污染，蚝只便会在过滤海水时，将病毒不断浓缩并积聚于其肠道内。「佢每日过滤，可以将病毒浓度增加到系海水嘅100倍。」

他又提到，诺如病毒对蚝只本身无害，因此受感染的蚝外观上依然「生生猛猛」，与正常蚝只无异。林医生强调：「因为（病毒）无色无味，你又唔会睇到佢腐烂，啲蚝好新鲜呢，可能就仲多病毒添。」他指出，仅仅10至100粒病毒颗粒，已足够引发人体感染，而一只受污染的生蚝体内可能含有数千粒病毒，可见风险极高。

病毒生命力顽强 冷冻、酒精全无效

诺如病毒的另一大特点是其极强的生命力。林永和指出，即使在零下20度的低温环境下，病毒亦不会死亡，只会进入「冬眠」状态，解冻后依然具有活性。此外，病毒在干燥的环境表面，例如扶手栏杆上，可以存活长达两至三个星期。

坊间流传「饮酒杀菌」，或以Wasabi、柠檬汁等配料同食可杀死病毒，林永和明确否定这些说法：「『饮酒杀咗个病毒』系唔得嘅，酒精系杀唔到呢个病毒。」他提醒市民，切勿轻信偏方，唯一有效预防由食物途径感染的方法，就是彻底煮熟。

高温彻底煮熟是唯一出路 「酥炸」、「炭烧」仍有风险

要有效杀死诺如病毒，高温是关键。林永和建议，食物必须加热至中心温度达摄氏75度并维持数分钟，或在100度的沸水（如火锅）中，持续烹煮至少一分钟以上，才能确保安全。

他特别提到，即使经过烹煮，亦不能掉以轻心。「好似酥炸嘅蚝，外面可能好香脆，但如果里面未熟，都系唔稳阵㗎。」同样地，炭烧生蚝亦很难确保热力均匀渗透至蚝只中心。他总结指要安全享用，必须将蚝「煮到熟透」，虽然可能会牺牲部分口感，但这是保障健康的不二法门。

感染症状与预防：正确洗手及环境消毒至关重要

林永和指，感染诺如病毒的典型症状包括突发性的剧烈呕吐（或呈喷射式）、腹泻、腹痛及恶心。他形容，患者的呕吐可以「喷出嚟」，轻易污染大范围环境，传播力惊人。患者康复后，其粪便及口水中仍可能带有病毒长达数星期，容易传染给家人或同事。

个人衞生方面，林永和指出酒精搓手液无法有效杀死诺如病毒。他解释：「呢个病毒冇包膜（non-enveloped virus），佢嘅遗传物质好坚固，我哋反而要用肥皂或枧液洗手，先可以破坏佢。」因此市民必须使用肥皂／枧液和清水，彻底搓手至少20秒。

在节日聚餐频繁的时期，林永和呼吁市民注重饮食安全，处理食物时注意生熟分开，外购食物尽快食用。对于生蚝、刺身、沙律等高风险的未经煮熟食物，应「精明处理」，谨慎食用，以保障自己和家人的健康。