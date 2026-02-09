Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑

社会
更新时间：09:07 2026-02-09 HKT
发布时间：09:07 2026-02-09 HKT

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司去年被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，而涉案「重光团队」李宇轩及陈梓华与6名《苹果日报》前高层则较早前已承认与黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物等罪。连同黎智英在内、共12名被告今早将于西九龙法院判刑，警方在法院外加强警力部署，另有逾百公众及多国领事等候排队入庭旁听。

三案共12名被告依次为陈梓华、李宇轩、黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司、《苹果日报》前社长张剑虹、前副社长陈沛敏、前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗、英文版前执行总编辑及前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰）及 前社论主笔杨清奇（笔名李平）。

案件将于今早10时判刑，而自上周五司法机构公布判刑日期后，已有公众及传媒于法院轮候入庭筹，截至今早约9时，排队等候的公众已逾百人，当中包括英美加等外国领事。警方在法院外的排队人龙外围起橙带及架设铁马，大量警力在法院附近一带戒备，并带同警犬到场搜索，车辆进入法院范围时亦须检查。

案件编号：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022
法庭记者：刘晓曦 王仁昌

