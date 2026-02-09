新春年花︱风和日暖正合生长 桃花大王：今年是桃花开得最好一年

农历新年将至，各区年宵市场将陆续开锣，由于本港今年气温较为稳定，是桃花开得最好的一年。有本地花农接受《星岛》访问时表示，「八九成都开得合时」，预计生意与往年相若，可卖出约300棵桃花，价钱则由1千元至6万元不等，视乎高度、花苞数量等。

普遍维持20°C 属桃花最理想生长温度

种植桃花约40年的「桃花大王」郭财添（财叔）表示，现时花场占地约10万平方呎，合共种植了约800棵桃花。他谓，由于今年气温较稳定，普遍维持约20度，正是桃花最理想的生长温度，因此是「开得最好的一年」，花期亦刚刚好，「有八九成开得合时，不少客人见到都很喜欢。花冧（花苞）是最好，颜色鲜红又大朵，花期亦不会太早或太迟，用了不少肥料种植，所以很壮健。」

熟客偏好本地出品

近年有不少市民选择北上购买年花，财叔坦言对其生意不会有影响，并认为内地品质不稳定，花种和使用的肥料各有不同，大部分熟客仍是偏好本地出品，「我们一朵花开了，起码一星期才掉下来」。他预计今年生意与往年相若，可卖出三至四成、约300棵的桃花，「我们多数都不会卖光，要留下来继续种，之后才可以有大棵的桃花。」

谈及供应量，财叔称，整体桃花数量足够，由三尺至十尺都有，价钱则由1千元至6万元不等，要视乎高度、花苞数量等等，其中商舖及写字楼等公司客户对大棵桃花需求尤大，一般八九尺起跳，最抢手是花苞较密集的，「大棵的（桃花）晚了订就没有，大棵很难种。有些客跟了四五年，年年都订。」

连场暴雨「浸死」不少桃花

价钱方面，他透露近年种植成本，如肥料、田租等均有上升，加上近年出现打风及暴雨等恶劣天气，令场内不少桃花也浸死了，故今年价格增约一至两成，「你买一千、两千元，我们也执得几百元」，又强调要保持品质，不会「求其出货」。

他亦分享挑选桃花贴士，须按照家居空间选择合适的桃花，「楼底高就拣高身、花枝多啲；空间小就要较小棵的」。如果希望应节，见到花开，就拣多些已开的；相反，过年期间不在港，便要选择花冧多、未全开的。至于养在家中，亦要注意保持水分，「通常要足水，一定要够水份，无水就不开。」

记者：何姵妤

摄影：刘骏轩