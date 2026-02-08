机场樱花园．多图︱东涌「樱花正开」 独特「缆车+海景」衬粉红花海 港人：应该自豪

位于赤𫚭角南路的机场樱花园迎来盛开期，粉红色花海配以昂坪360缆车背景和东涌湾海景，成为打卡圣地。《星岛头条》记者趁今日（8日）周末假期到场，发现赏花客络绎不绝，中间通道一度水泄不通。许多摄影发烧友趁观「樱花盛开」，带同专业器材来捕捉「樱花万千」的美好；亦有主人带同宠物前来放电兼拍写真，再上传社交平台分享给朋友。

摄影迷：日本都无樱花树用缆车做背景

摄影迷郭先生到机场送女儿上飞机后，顺道到场打卡。他大赞景色「非常好，很值得来」，加上是日风和日丽，可以捕捉到小昆虫围绕樱花飞舞的画面，拍出来的照片更加生动。他认为，现场有香港特色的缆车作背景更显独特，「日本应该也没有用缆车做背景的樱花树，但我们有，应该引以自豪。缆车下有樱花树，旁边又有海景，有很多题材可以拍摄。」

郭先生认为，最佳拍摄时间为早上10时至11时，此时阳光不太猛烈，有些许光线，「因为樱花比较透光，颜色亦不太强烈，呈淡淡的粉红色，故我们一般不喜欢太强的阳光（拍摄）。」他又传授两个摄影小技巧，就是找好角度和焦距，「焦距拉长一点，角度放低一点，就会避开人潮，有时（角度）放得太低，就能拍到天空；另一个方法，很多人都知道的，如果用手提电话拍照，就用AI功能删走人群。」

有人无视规则践踏草地

不过，他坦言见到不少人不守规矩践踏草地，感到颇为失望，「有些执法人员经过都没有执法，这点有些失望。不单是旅客，还有香港人会踩落草地，破坏草坪，这就稍微欠缺公德心了，但整体来讲气氛还是很好的。」

市民赞樱花开得灿烂

市民杨小姐特意从将军澳驾车前来，她带同3岁半和5岁的爱宠荷兰侏儒兔「打卡」，希望留下美好回忆。她表示，虽然香港的樱花树数量不及日本，但花况相当不错，「开得好灿烂、好靓」。现场人山人海，见到大家都拍得开心，自己也看得开心，之后会把照片上传到社交平台分享给其他兔主，让他们也知道这个好地方。

她亦称，为了配合粉红色樱花，特意帮爱宠穿上粉红色、带蕾丝边的裙子，再加上粉红色蝴蝶结。今天气温刚刚好，加上有少许阳光洒下，希望能拍到「靓相」。问及拍摄兔子的小技巧，她提到，兔子嘴巴比较圆润又「肥嘟嘟」，因此「低炒就最靓，同影人唔同。」

潘小姐从社交平台得知机场附近有一片樱花花海，趁周末特意前来打卡。对比在日本赏樱，她称香港的品种不一样，颜色方面也有不同。现在可以留在香港，不用飞到日本，便能看到漂亮的樱花，加上今天天气很好，故整体气氛相当不错。

记者：何姵妤

摄影：刘骏轩