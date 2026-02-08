天文台预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构「不似预期」三大原因

【天气/天文台】天文台日前公布，今年一月较正常温暖，平均气温为17.5度，较正常值16.5度高1.0度。不过天文台近期，于一周内两度预测（2月2日和2月8日）市区最低气温13度。然而根据天文台录得的实际气温，两日最低分别为15.2度和14.9度，较预测的偏暖约2度，差异颇为明显。至于为何「估错」，前天文台助理台长、香港气象学会发言人梁荣武接受《星岛头条》访问时，分析原因有三。

变数一：冷空气强度估算

梁荣武表示，影响香港冬季气温最主要因素是寒潮及冷空气强度。若预报时对南下冷空气的强度估算不够准确，便会直接导致最终的温度预测出现偏差。

变数二：降雨及蒸发作用

其次，降雨亦是影响温度的重要变数。梁荣武解释，当干燥冷空气抵达时，若伴随降雨，雨水蒸发会带走热量，令气温进一步降低。反之，若原先预计有微雨，但最终没有下雨，缺少蒸发冷却效应，气温便会比预期中为高。

变数三：云量「毛毡效应」

第三个因素是云量的估算有否误差。梁荣武比喻，云层就如一张「毛毡」，会阻碍地球表面热能（即辐射）散发到外太空。他表示，如果晚间云量较多，「辐射冷却」效应便会减弱，地面温度就不会降得那么低。

全球暖化下 香港落雪只能「在历史中回忆」

谈及市民感觉今年冬天「偏暖」，寒冷天气日数较少，梁荣武直言「喺今时今日好正常」，强调这正是全球暖化的直接后果，相信香港寒冷天气日子将越来越少。他又坦言，香港以前极少数情况下也试过落雪，但相信只能在历史中回忆，未来只会越来越暖。