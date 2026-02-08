Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一、二天气（附新年天气预报）

社会
更新时间：13:09 2026-02-09 HKT
发布时间：12:21 2026-02-08 HKT

农历新年即将到来，今年天气较以往温暖，《星岛头条》持续整合、更新天文台就农历新年的预测，供读者参考。根据九天天气预报，天文台预料，年初一（17日）天气大致多云。早晚沿岸有薄雾。日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C；年初二（18日）天气大致多云。初时局部地区能见度较低。日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C。

2.9｜年初一、二日间有阳光 最高23°C

一股清劲的偏东气流会在本周后期影响广东沿岸。天文台预料周末至下周初广东地区天色大致良好，日间温暖，早晚较为潮湿。年廿八（15日）部分时间有阳光。早晚局部地区能见度较低。日间温暖，气温最高25°C；大除夕年廿九（16日）天气大致多云。早晚沿岸有薄雾。日间部分时间有阳光及温暖，气温介乎19°C至24°C；年初一（17日）天气大致多云。早晚沿岸有薄雾。日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C；年初二（18日）天气大致多云。初时局部地区能见度较低。日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C。

2.8｜年廿八最高25°C 比对上一报有所调高

天文台更新九天天气预报，年廿八（15日）天气部分时间有阳光，早晚局部地区能见度较低，气温介乎19°C至25°C；年廿九（16日）天气大致多云，日间短暂时间有阳光，初时局部地区能见度较低，气温介乎19°C至24°C；年初一（17日）天气大致多云，日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C。

