入境处处长郭俊峰亲率约100人参加保良局慈善步行 传递爱心 为弱势社群照亮前路

保良局慈善步行今日( 7日 )举行，入境处处长郭俊峰今日亲身带领超过70名入境处员工及员工家属，以及20多位入境事务处青少年领袖团团员，一齐身体力行到场参加和支持。

活动于沙田马场出发，一边沿着城门河向终点沙田公园进发，一边传递「新开始，新希望」的美好寓意。一路上气氛十分热烈，大会于终点更加设有「爱心市集」，以爱心和希望为今次慈善之旅画上圆满句号。

入境处会继续积极参与公益事务，推动关爱共融，为社会带来更多温暖。