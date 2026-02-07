Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境处处长郭俊峰亲率约100人参加保良局慈善步行 传递爱心 为弱势社群照亮前路

社会
更新时间：19:36 2026-02-07 HKT
发布时间：19:36 2026-02-07 HKT

保良局慈善步行今日( 7日 )举行，入境处处长郭俊峰今日亲身带领超过70名入境处员工及员工家属，以及20多位入境事务处青少年领袖团团员，一齐身体力行到场参加和支持。

活动于沙田马场出发，一边沿着城门河向终点沙田公园进发，一边传递「新开始，新希望」的美好寓意。一路上气氛十分热烈，大会于终点更加设有「爱心市集」，以爱心和希望为今次慈善之旅画上圆满句号。

入境处会继续积极参与公益事务，推动关爱共融，为社会带来更多温暖。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
11小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
11小时前
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
影视圈
10小时前
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
政情
7小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
9小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
15小时前