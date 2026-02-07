赛马会「环」游八角回收及生态旅游教育计划启动 提升沙头角地区废物管理水平

「赛马会『环』游八角回收及生态旅游教育计划」今日（7日）正式启动。此项为期3年的计划获香港赛马会慈善信托基金捐助，并由无止桥慈善基金主办。计划同时设立「赛马会『环』游八角回收及生态旅游教育中心」，作为统筹沙头角及邻近村落回收物处理工作的枢纽，全面提升该区废物分类及回收效率。计划启动礼由环境及生态局副局长黄淑娴、香港赛马会董事陈智思、无止桥慈善基金主席黄锦星及众嘉宾一同主礼。

计划体现马会积极推动可持续发展的慈善策略范畴

马会董事陈智思表示，此计划正好体现马会积极推动可持续发展的慈善策略范畴，透过多方协作及创新思维，本计划将于香港偏远乡郊建立首个具系统性、且贴近社区需求的回收网络，期望能令沙头角一带成为可持续乡郊的模范，为香港其他乡郊地区提供可借鉴的模式。

马会董事陈智思于计划启动礼上致辞。马会提供

众嘉宾参观「赛马会『环』游八角回收及生态旅游教育中心」。马会提供

「环」游新春嘉年华的摊位旨在向市民及游客推广绿色生活，吸引众嘉宾到场参观。马会提供

计划已培训逾40名「环」游大使 3年内料共培训150人

随著沙头角禁区逐步开放，当地丰富的生态资源吸引不少游客到访，包括附近7个村落，荔枝窝、梅子林、蛤塘、谷埔、榕树凹、鸭洲和吉澳。有见社区对废物管理的需求日益增加，新中心将鼓励居民从源头减废、积极参与回收，同时加强教育，从而有效减少区内整体废物量。

此外，计划已培训超过40名「环」游大使，透过导赏团、工作坊及村落外展活动， 鼓励居民及区内游客守护这片珍贵的自然生态及文化景观。计划预计于3年内培训共150名「环」游大使及带动近31万人参与相关活动。

配合计划启动，同日举行「环」游新春嘉年华，以融合地区文化及环保概念的摊位和工作坊，向市民及游客推广绿色生活。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对「赛马会『环』游八角回收及生态旅游教 育计划」的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。