何永贤逛「共筑．创业家2.0」快闪市集 大赞青年创意吸引：灵感与购物袋满载︱Kelly Online

「共筑．创业家2.0」项目持续推进。房屋局局长何永贤今（7日）在社交平台表示，日前和团队到Megabox的快闪市集，探访由嘉里建设及香港青年协会共同挑选的6组青年创业团队。她感谢商界支持青年的追梦在不同商场不断扩散。

6个创业项目各有特色

何永贤提到，6个创业项目都有自己的特色。「animomo」为孩童设计情绪绘本和绘本工作坊，让孩子共同学习、玩乐；「Winger Van Creatie」由一位淋巴癌患者创立，透过绘画的色彩与线条，转化为治愈心灵的力量，部分收益更会捐予医疗机构，温暖更大的社区；「昼夜一陶」以陶土创意产品，透过质朴的触感让大家留意日常的美好；「Be My Tea HK」主打抹茶产品，推广健康生活态度；「Learn by Doing」的「菠萝包」机械龟，结合STEM教育与香港地道文化，让小朋友在动手砌玩具的时候，对机械、工程等有更深体会；「香港育见未来科技」推出本地研发的 AI 学习机，以科技让教育更有针对性。

支持青年创业最好方式是「看见」他们

何永贤赞赏青年创业家的创意非常吸引，形容自己不只满载灵感，购物袋也同样满载。她亦前往房委会辖下的启钻商场，到访创业家店「 RE:I ON」。店主坚持售卖「好看不贵」的鞋款，让好设计真正走进社区，融入左邻右里的日常生活。

何永贤表示，支持青年创业，最好的方式就是「看见」他们，并感谢嘉里建设及所有商界伙伴的支持，让这些优秀的创意被看见、被点亮，亦很高兴见证年轻创业家将创意连系社区，也衷心祝福每位共筑创业家的青年在创业路上取得丰硕成果。