Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何永贤逛「共筑．创业家2.0」快闪市集 大赞青年创意吸引：灵感与购物袋满载︱Kelly Online

社会
更新时间：17:14 2026-02-07 HKT
发布时间：17:14 2026-02-07 HKT

「共筑．创业家2.0」项目持续推进。房屋局局长何永贤今（7日）在社交平台表示，日前和团队到Megabox的快闪市集，探访由嘉里建设及香港青年协会共同挑选的6组青年创业团队。她感谢商界支持青年的追梦在不同商场不断扩散。

6个创业项目各有特色

何永贤提到，6个创业项目都有自己的特色。「animomo」为孩童设计情绪绘本和绘本工作坊，让孩子共同学习、玩乐；「Winger Van Creatie」由一位淋巴癌患者创立，透过绘画的色彩与线条，转化为治愈心灵的力量，部分收益更会捐予医疗机构，温暖更大的社区；「昼夜一陶」以陶土创意产品，透过质朴的触感让大家留意日常的美好；「Be My Tea HK」主打抹茶产品，推广健康生活态度；「Learn by Doing」的「菠萝包」机械龟，结合STEM教育与香港地道文化，让小朋友在动手砌玩具的时候，对机械、工程等有更深体会；「香港育见未来科技」推出本地研发的 AI 学习机，以科技让教育更有针对性。

支持青年创业最好方式是「看见」他们

何永贤赞赏青年创业家的创意非常吸引，形容自己不只满载灵感，购物袋也同样满载。她亦前往房委会辖下的启钻商场，到访创业家店「 RE:I ON」。店主坚持售卖「好看不贵」的鞋款，让好设计真正走进社区，融入左邻右里的日常生活。

何永贤表示，支持青年创业，最好的方式就是「看见」他们，并感谢嘉里建设及所有商界伙伴的支持，让这些优秀的创意被看见、被点亮，亦很高兴见证年轻创业家将创意连系社区，也衷心祝福每位共筑创业家的青年在创业路上取得丰硕成果。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
7小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
8小时前
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
影视圈
6小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮
港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
23小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
11小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 慢活走出抑郁症阴霾 看破生死决开心过活
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 慢活走出抑郁症阴霾 看破生死决开心过活
影视圈
8小时前
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 美容彩妆使$6500 新丁用$5000学演讲
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 美容彩妆使$6500 新丁用$5000学演讲
政情
4小时前