简朴房条例下月生效 何永贤：已为义华大厦㓥房户办两场「睇楼团」 60户宏福苑居民迁出

社会
更新时间：15:58 2026-02-07 HKT
发布时间：15:58 2026-02-07 HKT

《简朴房条例》将于下月一日起生效，房屋局局长何永贤在电视台节目表示，当局已为长沙湾义华大厦㓥房户举办「睇楼团」，并协助他们迁往过渡性房屋。而现时过渡性房屋数目足够，有60户宏福苑居民已迁出。

办睇楼团助义华大厦㓥房户

因应业主须改装单位以符合简朴房条例，长沙湾义华大厦早前有近百个㓥房户被要求迁出。何永贤表示，当局已派出六队社区服务队协助，并举办了两场「睇楼团」，接载住户参观元朗等地的过渡性房屋，其中九户符合资格申请简约公屋。

何永贤指出，义华大厦的居住环境恶劣，存在安全隐患，若住户能迁往过渡性房屋、简约公屋或单身人士宿舍，将有妥善的社工照顾，形容不论硬件或软件方面均有改善，小朋友亦有更佳的成长环境。

过渡屋足够应付需求

对于外界关注政府需同时安置㓥房户及宏福苑灾民，过渡性房屋数量或不足，何永贤回应指，火警当晚已点算有1,400个单位可供使用，现时仍有360个单位空置，未来亦有2,000个新单位落成。

她补充，租金津贴亦发挥作用，部分宏福苑居民已利用津贴另觅居所，目前已有60户迁出。
 

