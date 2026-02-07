运输策略蓝图︱对角行人过路处今年起扩至15路口 陈美宝 : 市民步行距离及时间可缩短30%

政府最新发表《运输策略蓝图》，运输及物流局局长陈美寳今日( 7日 )在网志表示，「对角行人过路处」今年起将扩展至15个合适路口，其中港岛2个、九龙5个、新界8个，当中包括邻近石门站及将军澳站的路口。她早前实地观察将军澳宝邑路和唐俊街交界的路口运作，了解到因对角距离长，加设对角行人过路处需延长行人绿灯时间，需调整现有路口布局及灯号运作，平衡人流、车流。数据显示，15个对角行人过路处设立后，市民的步行距离及时间将较原来直角过马路平均缩短约三成。

实时交通灯号调节系统将推展至50个路口

她指等候交通灯是市民的生活日常。为减少交通挤塞和节省市民经过路口的等候时间，当局会将「实时交通灯号调节系统」推展到全港约50个合适的独立灯控路口，并会在新发展区的合适新建路口一并推行。过往的试验数据显示，实施系统后，通过路口的平均等候时间减少约5%至10%。

至于整体交通协调方面，她表示，建基于新蒲岗及观塘商贸区的「智慧交通管理系统」成功经验，当局会在今年内展开「交通管理平台」研究，利用大数据及人工智能技术，预测交通变化、识别交通瓶颈和制订应急预案等，能在大型活动、恶劣天气或突发事故等不同场景迅速应变，并向市民提供相关资讯。

10辆自动车横跨九龙城及观塘两区 成本港首个跨区测试项目

陈美宝又说，自动驾驶正全速发展，政府需把握时机，安全有序地推动自动驾驶车辆无人化、规模化发展，促进它们投入载人营运。她早前探访九龙东自动车测试项目的团队，了解最新进度。九龙东测试项目是本港首个跨区测试项目，容许10辆自动车横跨九龙城及观塘两区，涵盖启德发展区一带的指定路段进行测试，往来「启航1331」「青年驿站」项目至港铁启德站，途经承丰道、承启道、沐安街、启成街、启华街、宏光道、启信道、宏照道、启祥道、常悦道、常怡道、协调道及沐元街。截至今年1月，这项目累积里数约1,700公里。

由运输署署长牵头成立的自动驾驶车辆应用促进组，将持续推动跨区测试及跨境项目，包括在北部都会区引进多场景自动驾驶测试及应用。长远而言，当局会按科技发展稳步推展自动车达到国家及国际标准第五级并推动个人化使用。