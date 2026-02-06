生蚝食安风波扩大 再有供应商被勒令停售 食环署加强巡查

鉴于近期发生多宗与进食生蚝有关的食物中毒个案，食环署食安中心持续跟进，最新调查发现个别食物中毒个案人士曾进食由杰顿国际食品及88投资控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）食物制造工场供应的生蚝。食环署已即时指示相关公司暂停出售及供应生蚝，呼吁业界如持有该公司供应的生蚝，应立即停售。调查仍然继续。

再有供应商涉事被要求停售

食环署表示，就近期多宗与进食生蚝有关的食物中毒个案，中心在跟进调查后，发现除早前公布的韩国供应商「Seojun Mulsan Co., Ltd.」外，亦有个别个案涉及由「杰顿国际食品及88投资控股有限公司」食物制造工场供应的生蚝。为保障公众健康，食环署已即时指示该公司暂停出售及供应所有生蚝，并呼吁业界如持有相关产品应立即停售。

近期与进食生蚝相关的诺如病毒食物中毒个案显著上升。AI生成图片

鉴于近期个案有上升趋势，食环署即日起在全港展开特别行动，加强巡查持牌食物业处所，确保供即时食用的生蚝在适当温度下贮存，巡查重点包括保存温度、存放位置、供应来源、食物处理人员及处所的衞生情况。根据规例，所有即食生蚝须贮存在摄氏0度至4度之间的独立雪柜或分格内。若发现违规，食环署将发出警告，严重者可被取消牌照。

食环署提醒，蚝只以过滤海水方式进食，容易在体内积聚诺如病毒、甲型肝炎病毒等微生物。孕妇、幼童、长者、免疫力弱人士及肝病患者等高危人士，应避免进食生蚝，以减低受感染风险。