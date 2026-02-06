Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Aptamil奶粉回收︱另一批次婴儿配方奶粉需回收 曾在港分销65箱共390罐 中心已指令停售

社会
更新时间：21:52 2026-02-06 HKT
发布时间：21:52 2026-02-06 HKT

食物环境衞生署食物安全中心继续积极跟进全球不同地区因个别批次的婴幼儿配方奶粉可能存在源自微生物蜡样芽孢杆菌（Bacillus cereus）的物质而作预防性回收的事件。食安中心透过食物事故监测系统，得悉欧洲部分地区回收新的个别批次爱他美（Aptamil）婴幼儿奶粉产品，因为有关产品可能含有蜡样芽孢杆菌的耐热毒素（Cereulide）。食安中心十分关注事件并持续积极跟进，继早前公布有本地商户曾进口和售卖一个受影响批次爱他美（Aptamil）婴儿配方奶粉，食安中心今日（6日）因应欧洲最新的公布，跟进调查显示相关商户曾进口及分销另一个受影响批次的婴儿配方奶粉。为审慎起见，有关分销商已按食安中心指示将受影响产品停售和下架，并展开预防性的回收。

产品资料如下：

产品名称：Aptamil Profutura DUO Advance 1 800g
品牌：Aptamil
包装：800克
来源地：德国
此日期或之前食用：2027年4月21日
分销商：香港悟空海淘贸易有限公司
进口及分销数量：390罐

曾进口及分销65箱共390罐受影响产品

食安中心跟进调查发现上述分销商曾进口及分销65箱共390罐受影响产品。中心已指令有关进口商、分销商及零售商将涉事批次产品停售和下架，并回收相关产品。市民可于办公时间致电分销商的热线6426 1511查询上述产品的回收事宜。

食安中心会继续加强在市面抽检婴幼儿配方奶粉，并会继续密切监察相关回收事宜，全力保障食物安全。食安中心已就事件通知业界及相关部门，并会继续跟进事件和采取适当跟进行动。

蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境中。如制作或贮存食品的过程欠缺衞生，可引致该菌繁殖。致吐毒素是由一些蜡样芽孢杆菌菌株在食物中产生的耐热毒素。进食含过量蜡样芽孢杆菌或其耐热毒素的食物，可能引致肠胃不适，例如呕吐及腹泻。

食安中心呼吁市民不要让婴幼儿食用受影响批次产品，如发觉婴幼儿食用有关产品后不适，应尽快求医。业界亦应立即停止使用或出售受影响批次产品。

