雀巢奶粉回收︱一岁童饮用「能恩全护」奶粉后疑中毒 一日屙足5次

衞生署衞生防护中心正调查一宗涉及能恩全护2号配方7HMO奶粉的怀疑食物中毒个案，一名1岁女童饮用后，粪便呈水状，一日腹泻多达5次。中心指，涉事批次早前因可能含蜡样芽孢杆菌而需回收，署方不排除女童为致吐毒素中毒，并已提醒全港医生留意。

粪便呈水状 停用即好转

衞生防护中心于2月5日接获食安中心转介个案，初步调查显示，该名1岁女童的家长于去年12月30日购买涉事配方奶粉，女童同日饮用数小时后，随即出现腹泻，粪便呈水状，次数一日达5次，但没有发烧或其他病征。

家长于今年1月1日起停止让女童饮用该罐奶粉，并于翌日带她求医，无需留院。女童转用另一款产品后，腹泻情况逐渐改善，现时已没有任何病征。

防护中心：症状与致吐毒素中毒吻合

中心调查指，女童饮用的奶粉批次编号为「53070742F1」，属早前因可能含蜡样芽孢杆菌而需全球预防性回收的批次之一。食安中心亦于本周初公布，在同批次样本中验出致吐毒素。

衞生防护中心总监徐乐坚表示，女童症状与致吐毒素中毒吻合，不排除两者有关。他解释，蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境，若衞生条件不佳可产生耐热毒素，引发呕吐及腹泻，婴幼儿更易出现并发症，呼吁家长若发现婴幼儿食用配方奶粉后不适，应尽快求医。

截至2月5日下午5时，衞生署共收到约50宗相关不适转介，惟除此个案外，其他个案的征状与急性中毒情况不符。署方另接获159宗查询，主要涉及转换奶粉事宜。