运输策略蓝图｜陈恒镔促为第四条海底隧道订立时间表 汽车会: 政府须增容量纾缓车流

立法会交通事务委员会主席陈恒镔表示，今次《运输策略蓝图》方案宏大和重要，「八纵八横」策略是因应北都发展而订立，铁路网东西互通，可增加铁路抗疫力，出现事故时有利疏导乘客，而随北都发展，道路已有塞车，而三隧分流实施后仍有塞车，故第四条过海隧道有兴建的需要，政府应尽快订立发展时间表，保持香港交通快捷方便的核心竞争力。

政府可引入市场投资 公私合营或BOT等均可考虑

对于交椅岛人工岛暂未落实发展，陈恒镔认为，即使人工岛未填海，仍可继续进行第四条海底隧道的计划，政府将兴建11号干线的青龙大桥一段，但政府仍可继续兴建延展至过海隧道。他指，若库房现时未充裕，政府亦可引入市场投资，公私合营、「兴建—营运—转移」和「兴建—转移」模式都可以考虑。

他亦提到，多年来争取发展智慧交通，但政府策略一直偏于保守，现时载客司机老龄化，引入无人驾驶和智慧公交是好的，政府又提出按需求服务的概念，营运商可以按需求分配车辆密度，「现时小巴到下游就没有位置（接载乘客），若掌握到需求，就可精准出车，甚至预留座位」。

李耀培 : 政府必须以增加容量方法解决车流问题

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，最关心第四条海底隧道的兴建，因现时三隧分时段收费已是终极手段，故政府必须以增加容量的方法解决车流问题。他又提到，支持扩展粤车南下的城市，亦应按香港的承受力有序增加配额，而现时港府研究增加车位和商用车夜晚泊位，是非常好的事，建议政府透过修例，鼓励商界将旧式停车场改成智能停车场。

李耀培亦指，政府推动智慧交通，亦对网约车、自动车、电动可移动工具采用接纳态度，是要追上其他智慧城市，现时内地很多城市的运输科技都领先香港，但香港有健全法律法规，相信进步会快。

理工大学专业及持续教育学院高级讲师刘锐业表示，从蓝图提到发展自动车和智慧交通，可见港府朝智慧城市方向迈进，而自动车的跨境测试亦配合融入大湾区发展的趋势。但他认为，自动车在港的发展视乎普遍市民对自动车的信心程度，而香港道路复杂，需要时测试，故2035年落实自动车应用公共交通服务的目标并不算保守，未来亦可能非全港各区均有自动车行驶，「深水埗、旺角是否可以用到？」

对于粤车南下，刘锐业认为，计划值得扩大，以增加内地人来香港促进经济发展，并认为现时每日100个的配额过少，可考虑增至500个，其中周末可开放较多配额，应对港人北上消费的趋势。