春节黄金周｜环境局加强郊游热点管理 咸田湾派厕所事务员值勤 每日清洁营地及垃圾桶

一连九天的内地春节黄金周即将来临，节庆安排跨部门工作小组已统筹并督导接待访港旅客的预备工作，包括在多个热门郊游点制订了相应措施以加强管理。环境及生态局今（6日）在社交平台表示，西贡万宜水库东坝一向是游客热点，渔护署早前已加建围障及竖立警告牌等安全措施，黄金周期间会在有需要时于万宜地质步道─破边洲段入口实施临时人流管制措施，避免景点过度挤拥。

政府加强咸田湾、西湾及浪茄湾管理工作

政府亦已加强于咸田湾、西湾及浪茄湾的管理工作，以咸田湾的营地及公厕为例，渔护署及食环署会在今个周末（2月7日及8日）及在2月14日至23日期间，在西贡咸田湾的营地及公厕联合采取特别管理安排，包括设置四个大型垃圾收集桶；每日清洁营地及清理垃圾桶；加派渔护署人员到营地巡逻；每日安排厕所事务员值勤；加强宣传教育工作，提醒游人爱护环境，顾己及人，保持营地及公厕整洁衞生等；以及安装网络摄录机监察公厕外围的清洁情况。

局方呼吁郊游人士爱护环境和野生动物，身体力行，保持地方清洁。政府亦会密切留意郊游热点的情况，并视乎需要适时调配资源，期望大家一同携手合作，确保生态旅游的可持续发展，达致人与自然和谐共生的目标。

