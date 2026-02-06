潘焯鸿涉当街袭击九龙城广场业主等两人 被控普通袭击罪3.27再讯

中科监察主席潘焯鸿涉嫌去年7月在九龙城广场内，袭击商场男业主及女子，被控两项普通袭击罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，潘焯鸿庭上欲否认控罪，惟控方需时向律政司索取法律意见，申请押后至3月27日再讯，获裁判官陈志辉批准，期间潘焯鸿准以800元保释及不得接触证人等。潘焯鸿散庭后与旁听人士起争执，「手指指」针锋相对。

56岁被告潘焯鸿，报称商人，被控两项普通袭击罪。控罪指潘焯鸿于2025年7月28日，在九龙城广场4楼某店舖外袭击男子邹建平及女子苏咏彤。

案件编号：KCCC404/2026

法庭记者：黄巧儿